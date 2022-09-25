〈財報前瞻〉美光財報將登場 分析師：供應端問題依然最迫切

記憶體大廠美光 (MU-US) 定於下周四 (29 日) 美股盤後公布財報，華爾街分析師認為，即使面臨需求下滑窘境，供應端依然是最迫切的問題。

FY 2022 Q4 業績預測 (FactSet)

營收：68.1 億美元，遠低於 Q4 季初預估的 95.6 億美元，美光此前預估為 68-76 億美元

調整後 EPS：1.41 美元，遠低於 Q4 季初預估的 2.82 美元，美光此前預估為 1.43-1.83 美元

DRAM 銷售額：51 億美元

NAND 銷售額：18.8 億美元

美光執行長 Sanjay Mehrotra 曾在 6 月表示，由於產業需求疲軟，公司正在放慢供應增長步伐。不過，既然晶片產業已陷入供過於求的局面，市場分析師認為，問題便在於「半導體周期還要多久才會出現反轉？」

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 認為，疫情造成的供應鏈中斷，所產生的影響遠比歷史上其他時候還要更大。此外，即使面臨需求不振的窘境，多數終端市場普遍仍對供應問題感到焦慮，對採購經理來說，供應端還是最急切的問題。Moore 給予美光「減持」(Underweight) 評等。

華爾街看法

瑞穗分析師 Vijay Rakesh 近期將美光股票評等自「買入」(Buy) 下修至「中立」(Neutral)，原因是隨著資料中心需求走軟，DRAM 價格料於明年上半年急遽下滑。另一位分析師 Jordan Klein 擔心，美光為了維持更高的利潤率並壓低成本，努力讓晶圓廠保持高度運轉，此舉恐導致庫存水位過高。

花旗研究分析師 Atif Malik 表示，近期與供應鏈有關的討論指出，下半年 DRAM 價格將面臨大幅修正，因此他預估美光將把今年的資本支出規模大砍 40%。

Stifel 分析師 Brian Chiny 認為，美光短期面臨的最大風險是下行周期深度及長度的不確定性。他近期給予美光「持有」(Hold) 評等，目標價為 56 美元。

FactSet 數據顯示，追蹤美光的 37 位分析師中，有 28 位給予「買入」或「增持」(Overweight) 評等，7 位給出「持有」評等，2 位給予「賣出」(Sell) 評等，平均目標價為 72.63 美元，較周五 (23 日) 收盤價溢價 45%。