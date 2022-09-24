〈財報前瞻〉Nike財報下周揭曉 華爾街聚焦強美元、通膨和中國問題

Nike(NKE-US) 即將在下周四 (29 日) 盤後公布最新財報，華爾街將關注強勢美元、通膨、中國封控以及市場競爭下的文化相關性對供應鏈的影響。

考量到美國經濟表現相對良好，帶動美元兌其他主要貨幣走強，瑞信將 Nike 第一季的每股淨利 (EPS) 預估值自 95 美分調降至 90 美分，全年 EPS 自 3.7 美元下修至 3.6 美元。

瑞信解釋，調降獲利預估主要是受嚴峻的匯市環境所影響，並稱 Nike 在毛利率方面承受的壓力比公司預期還要嚴重，這是因為供應鏈問題導致庫存商品存放太久，只能被迫降價出售的緣故。

不過，瑞信分析師引述消息人士說法稱，Nike 供應鏈最近幾周已有改善，滯銷產品以更穩定的速度出售，Nike 有望在美國迎來穩定的返校季。

FY 2023 Q1(截至 8 月 31 日) 財報預期 (FactSet)

營收：122.8 億美元，去年同期為 122 億美元

調整後 EPS：92 美分，去年同期為 1.16 美元

一些分析師認為，即使 Nike 調漲商品售價，似乎也沒有影響消費意願。Jefferies 分析師援引數據指出，由於「Nike Dunk」經典鞋款深受喜愛，消費者上月對球鞋的興趣較 7 月時增加。

然而，Jefferies 分析師認為，Nike 短期內面臨艱難的環境，市場預期並沒有完全考慮到外匯阻力、全球通膨壓力以及促銷環境好轉時的毛利率壓力。

Jefferies 將 Nike 維持在「買入」(Buy) 評等，雖然把目標價從 155 美元下修至 130 美元，但仍看好長期前景。

除 Jefferies 以外，美銀分析師也以美元走強為由下修 Nike 目標價，他們認為，除了中國議題以外，還有更多值得注意的問題，但中國仍是投資人關注的重點。

美銀分析師稱：「中國需求前景仍不明朗，新疆棉花抵制潮和中國防疫封控扼殺了銷售，導致庫存過剩，我們預估 Nike 上半年將透過大量促銷活動來調整庫存水平。」