PC出貨放緩+零件需求減 DRAM價格跌至1年9個月低點

隨著電腦 (PC) 出貨量萎縮，手中仍有存貨的電腦製造商對零件調度謹慎，DRAM 價格下滑至 1 年 9 個月以來最低價格。由於物價上揚影響到民眾購買力，企業也暫緩 PC 換新，預料 PC 零件價格短期內不會回升。

《日本經濟新聞》周一 (12 日) 報導，DRAM 指標性商品 4GB DDR4 在 8 月的大宗交易價格落在 2 美元左右，較前月下滑 3%，連續 4 個月下跌，是 2020 年 11 月以來的低價水準。

容量較大的 8GB DDR4 在 8 月的大宗交易價格落在 2.48 美元左右，同樣較前月份便宜 3%。若以季度來看，不論是 4GB DDR4 或 8GB DDR4，其第 3 季的價格都較上季下跌 1 成左右。

SSD(固態硬碟) 用途 NAND Flash 記憶體價格方面，TLC 256GB 第 3 季報價約為 2.8 美元，和第 2 季相比下跌 1 成。

筆電用 15.6 吋 LCD 面板 8 月報價約 26.5 美元前後，較 7 月便宜 0.5 美元，下跌 2%。

另外，桌機用 1T 容量 3.5 吋硬碟第 3 季價格約 43 美元，同期間的筆電用 1T 容量 2.5 吋硬碟價格約 40.5 美元，都維持在第 2 季的價格水準。

根據美國 IDC，第 2 季的全球 PC 出貨台數年減 15.3% 至 7130 萬台。其中，聯想集團的出貨量年減 12.1% 至 1750 萬台、惠普 (HP) 年減 27.6%、戴爾 (DELL) 年減 5.3%，各主要 PC 製造商的出貨量都減少，反映經濟衰退一律持續升高，使 PC 相關的整體需求走緩。

在某 PC 製造商負責採購業務的人士透露，現在不是勉強採購 DRAM 的時候，硬碟採購量也減少許多。

而在某電子零件貿易商負責記憶體業務的人士表示，往年在耶誕節前熱絡的零件調度，在今年明顯冷清許多。

目前與電腦作業系統有關的 PC 換機需求也似乎不容樂觀，PC 銷售很可能長期停滯。多數市場人士認為，PC 零件價格可能要等過了 2023 年上半年之後，才有可能回溫。某電子零件貿易商負責半導體業務的人士表示，今年第 4 季的記憶體價格可能還會降價 1 成。