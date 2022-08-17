資料中心成長動能放緩 記憶體、晶圓代工廠前景再蒙塵

受通膨影響消費者需求，近來科技巨擘最新財報已浮現雲端業務成長放緩跡象，並透露將削減資料中心設備投資；隨著需求放緩情況由消費性電子進一步蔓延至伺服器、資料中心，等同原先支撐產業發展的支柱也逐漸崩塌，為記憶體與邏輯晶片前景蒙上陰影，對記憶體、晶圓代工廠而言將是一大衝擊。

外媒報導指出，後疫情時代消費與企業重組需求逐漸消散，雲端和資料中心市場恐面臨成長放緩窘境，科技巨擘近來紛紛警告，廣告商已開始縮減預算。市場認為，臉書、Snap 等社群平台業者，恐受廣告業務下滑衝擊，削減資料中心投資計畫。

近期科技巨擘相繼公布最新財報，其中 Alphabet(GOOGL-US) 的 Google Cloud 收入較去年同期下滑超過 8 個百分點，微軟 (MSFT-US) 的 Azure 營收也較去年同期減少 6 個百分點，亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 也下滑超過 3 個百分點。且 3 家公司透露，將拉長資料中心設備使用時間，由 3 年延長至 6 年，以節省支出。

美光 (MU-US) 先前也示警，客戶需求放緩情況已由消費性電子領域，蔓延至資料中心、車用等市場，因此下修本季營收預估，且下季營收也將因此下滑。

因應消費性電子需求降溫，近來記憶體、晶圓代工甚至矽晶圓廠，包括台積電 (2330-TW)(TSM-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、南亞科 (2408-TW)、環球晶 (6488-TW) 等，陸續調配產能，調整產品組合，將空缺的產能由資料中心、車用等應用填補，抵銷需求放緩的應用領域。

然而，隨著需求惡化情況蔓延至原先最強勁的資料中心與伺服器等非消費性領域，經濟衰退風險對雲端業務衝擊已顯現，半導體晶片需求寒潮也正逐漸擴大。