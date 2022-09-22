德國將天然氣巨擘Uniper國有化 避免能源危機



德國周三（21 日）同意將其最大天然氣進口商 Uniper 國有化，以確保國內能源供應。Uniper 因能源價格飆漲陷入嚴重虧損，德國政府繼 7 月提供紓困後，決定將 Uniper 收歸國有化維持產業運作。

德國政府周三達成的交易將取代 7 月的協議，Uniper 將以每股 1.7 歐元的發行價增資 80 億歐元（79.4 億美元），由德政府獨家收購，屆時政府將持有 Uniper 約 98.5% 的股份，該筆交易預計在年底完成。

Uniper 母公司芬蘭能源集團 Fortum Oyj 表示，已同意將該公司所持的 Uniper 股份出售給德國政府，德國將向 Uniper 注資 80 億歐元（合 79.8 億美元），並以約 5 億歐元收購 Fortum 所持的 Uniper 股份。

Fortum 稱，德國政府今年 7 月曾承諾收購 Uniper 30% 的股份，並按照一項救助計畫提供信貸額度，但自那以來歐洲能源危機進一步升級，形勢的嚴峻程度意味著以前商定的措施已經不夠充分，而且也難以實施。

該公司也稱，到目前為止，Uniper 已累計遭受近 85 億歐元與天然氣相關的虧損，已無法作為一家私企來確保供應的安全性。

在 7 月份最初接受德國政府紓困時，Fortum 還持有 Uniper 約 80% 的股份，自那之後其持股比例已經稀釋至 56%。最新交易還規定，如果 Uniper 打算在 2026 年底之前剝離其全部或部分瑞典水電和核電資產，Fortum 將擁有優先購買權。