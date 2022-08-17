〈三星新機登台〉摺疊新機9/2上市 頂規售價逼近7萬元

台灣三星今 (17) 日宣布，新一代摺疊新機 Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4 將於 9 月 2 日登台，售價方面，頂規 Z Fold 4 12GB+1TB 定價 67888 元，另外 Galaxy Fold 4 512GB 比前代上漲約 1000 元外，其餘機款售價與前一代相當。

台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙說明，今年整體成本上漲 6-8%，加上部分 512GB 容量版本有與通路商獨家合作，通路商也有提出更優惠的方案，因此調整部分機種價格。

台灣三星電子總經理鄭泳煥表示，過去三年摺疊智慧型手機市場快速崛起，Galaxy Z Fold3、Z Flip3 台灣總銷售量，較前代同期成長近 20 倍。今年 Galaxy Z Fold4、Z Flip4 將讓消費者體驗嶄新的摺疊應用，成為終極生產力工具、展現個人風格的最佳利器。

根據研調機構 DSCC 報告顯示，今年第一季全球摺疊智慧型手機出貨年增 571%，其中三星坐擁逾七成市佔，穩居銷售龍頭。去年 Z Flip3 甫上市，即蟬聯 4 個月台灣智慧型手機市場最熱賣 Android 旗艦手機。

Galaxy Z Fold4、Z Flip4 搭載新一代高通 Snapdragon 8+ Gen1 晶片，兩款裝置均通過 IPX8 防水等級認證，並採用 Galaxy 智慧型手機中最強韌的 Armor 鋁合金材質，以及康寧大猩猩玻璃 Gorilla Glass Victus Plus，兼具耐刮與抗摔。

Galaxy Z Fold4 搭載 6.2 吋封面螢幕和 7.6 吋內頁螢幕，展開後儼然一台小型平板，搭配再升級的極窄邊框、螢幕下鏡頭 2.0 與 120Hz 畫面更新頻率，結合多重視窗功能，一次至多可開啟三個分割視窗。

此外，針對手機攝、錄影需求，相機規格也強勢提升，Galaxy Z Fold4 主鏡頭搭載 12MP 超廣角鏡頭、50MP 廣角鏡頭與 10MP 遠距鏡頭，支援 3 倍光學變焦、最高 30 倍超高倍變焦。

Galaxy Z Flip4 具備繽紛色彩選擇，包括星夜灰、精靈紫、雲霧粉以及冰川藍，搭配霧面機身與鏡面轉軸設計，此外，快手指令應用再升級，用戶可在手機收摺的狀態下，於 1.9 吋封面螢幕直接開啟藍牙、WiFi、飛航模式、手電筒等設定。