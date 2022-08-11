〈三星新機發表〉要讓摺疊機成為市場主流 三星力拼2025年總銷量占比達一半

三星電子周三 (10 日) 發表新一代摺疊手機，宣布目標為 2025 年將摺疊手機銷量占比提高至總銷量的一半，誓言將其打造為主流產品。

三星行動通訊事業部負責人盧泰文表示，在和 Google、微軟和臉書母公司 Meta 等全球夥伴的合作下，新一代摺疊機的軟硬體均有所改善，儘管衰退擔憂和高通膨已削弱購買力，仍看好摺疊新機 Galaxy Z Flip 4 和 Galaxy Z Fold 4 幫助鞏固在全球智慧手機市場的領先地位。

盧泰文並說，公司將努力讓摺疊手機成為 Galaxy S 系列以外的主要產品類別，以及高階市場的關鍵產品陣容。

三星稍早介紹，翻蓋式 Galaxy Z Flip 4 旨在「完全解放雙手」，讓用戶不用打開手機就能打電話、回訊息和照相，同時改善在臉書、WhatsApp 和 Instagram 上傳短影音的用戶體驗。

如書本般採左右翻開式的 Galaxy Z Fold 4 則主打更厲害的多工處理和更大的螢幕，支援 Gmail 等 Google 應用程式的拖曳功能，方便用戶快速共享文件、照片與複製貼上，操作上更有 PC 的感覺。

Counterpoint Research 數據顯示，今年上半年，三星以 62% 的市佔率遙遙領先全球智慧手機市場。該機構看好摺疊手機成為今年成長最快速的機型，全年出貨量估年增 73% 至 1600 萬部。

Counterpoint 分析師 Jene Park 表示，Galaxy Fold 4 和 Flip 4 將延續三星在摺疊機領域的發展氣勢，預估今年銷量將接近 900 萬部。

三星上月於財報電話會議表示，在地緣政治問題和經濟不確定性的背景之下，預估智慧手機需求將在下半年放緩，但仍將致力於讓摺疊機成為主流，藉此提高旗艦產品的銷售和獲利能力。