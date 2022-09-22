三星摺疊手機新品帶動 今年估將出貨千萬台

三星電子積極布局摺疊手機市場，南韓媒體 The Elec 今 (22) 日報導，市場預期三星摺疊手機今年將出貨千萬台，其中新機將占 8 成，較去年成長 13%，不過，由於景氣、通膨等因素影響，出貨量遠低於原先設定的 1500 萬台目標。

現代汽車證券研究主任盧根昌表示，三星今年摺疊手機預計出貨量為 1000 萬台，其中今年推出的 Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4 預計出貨 800 萬台，上一代機型出貨量 200 萬台。

盧根昌預估，明年三星摺疊手機出貨量將達 1500 萬台，年增 50%，其中明年將推出的新機型將出貨 1000 萬台。

盧根昌表示，今年三星手機總出貨量為 2.691 億台，年減 0.9%，其中第二季出貨 6200 萬台為今年低點，預計下半年出貨量將回升，第四季將達 6900 萬台，明年三星手機出貨量預計為 2.795 億台，將比今年成長 3.9%。

至於蘋果，盧根昌認為，今年 iPhone 出貨量估達 2.296 億台，年減 3.5%，其中第四季可望出貨 7570 萬台，明年 iPhone 的出貨量預估達 2.364 億台，年增 3%。

而中國品牌 VIVO、小米、OPPO 明年出貨量將持續逆勢成長，盧根昌認為，3 大中國品牌積極搶占原先華為手機市場，但由於庫存過剩導致目前仍有成長空間。整體而言，盧根昌預期明年全球手機出貨量將達 13.5 億台，年增 3.6%。