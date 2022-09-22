〈台股盤前要聞〉長江存儲恐遭列黑名單、北極星新藥順利解盲 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，美國多位重量級議員敦促白宮，將長江存儲列入實體清單，台廠包括群聯、慧榮，營運可能因此受影響；北極星肺間皮癌新藥三期臨床試驗，順利解盲，後續將運用美國 FDA 的快速審查資格，積極加速藥證申請時程。以下是今 (22) 日必看重要財經新聞。

美議員敦促將長江存儲列黑名單 兩家台廠恐受拖累

美國多位重量級國會議員敦促白宮，將長江存儲列入實體清單，其中台廠包括群聯 (8299-TW)、慧榮 (SIMO-US) 與其都有業務上的往來，若長江存儲遭列黑名單，法人指出，2 家台廠出貨、營運恐將受到影響。閱讀全文...

北極星肺間皮癌新藥三期臨床試驗 順利解盲

北極星 - KY(6550-TW) 昨 (21) 日宣布，治療肺間皮癌新藥 ADI-PEG20 在全球多國多中心期臨床試驗期末分析結果，主要療效指標延長肺間皮患者整體存活率與惡化存活期均達統計學顯著意義，順利解盲，後續將運用美國 FDA 的快速審查資格，積極加速藥證申請時程。閱讀全文...



聯合再生七股鹽田儲能系統併網啟用 年底將釋 3 億度綠電

太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 昨 (21) 日宣布，承包建置的台南七股鹽田儲能系統已併網啟用，為全台灣最大的太陽能電站利用儲能系統平衡輸出案場，系統建置容量為 15MW/15MWh，聯合再生也預計，年底將可提供約 3 億度的綠電讓客戶採購。閱讀全文...

和泰車宣布五車款漲價 2-7% GR86 漲幅最大

和泰車 (2027-TW) 昨 (21) 日宣布，由於原料成本持續上漲，加上供應鏈瓶頸零件短缺，成本壓力已導致日本原廠無法吸收，因此決議自 20 日起將旗下五款車款調漲價格，調幅 2-7%，其中 GR86 調幅最大，漲價 11.2 萬元，漲幅 7%。閱讀全文...

指標豪宅「聯合大於」頂樓戶成交單價改寫今年次高

台北市信義區指標豪宅「聯合大於」，睽違近兩年首度出現交易，今年 5 月間 30 樓頂樓戶，坪數 125.14 坪，以 2.71 億元成交，單價 255.5 萬元，創該社區新高紀錄，也搶進今年豪宅單價亞軍寶座，僅次今年 5 月間「信義聯勤」19 樓戶，每坪成交 260 萬元。閱讀全文...

金管會要開股期市會議 限空令是否出招備受矚目

台美超級央行會議升息結果將於今 (22) 日揭曉，外界普遍預測美國聯準會恐強硬升息，導致台股大跌超過百點，金管會後天將召開股期市會議，是否祭限空令備受矚目，金管會主委黃天牧今天表示，美國升息是可預期，聯準會主席鮑威爾之前已說過，針對金融市場，金管會有一系列措施因應。閱讀全文...

華德動能電動大巴佈局再下一城 獲大南汽車 5.5 億元訂單

華德動能 (2237-TW) 持續佈局電動大巴市場，昨 (21) 日宣布與大南汽車簽約，華德將提供大南汽車 48 輛示範型電動低地板大巴，以及充電場站建置，總金額约 5.5 億元，預計在明年分批交車。閱讀全文...

輝達推出具 AI 功能新顯卡 攜台積電合作生產

輝達（Nvidia）周二（20 日）發布針對遊戲玩家推出的新旗艦晶片，該晶片使用人工智慧 (AI) 來增強圖形效果，並表示已與台積電 (2330-TW) 合作生產顯卡。閱讀全文...