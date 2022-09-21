〈台股盤後〉觀望Fed利率會議 重挫百點險守14400點

美國聯準會 (Fed) 利率決策會議召開在即，台股連日量縮震盪整理，今 (21) 日開低走低重挫逾百點，一度跌破 14400 點，電子權值股表現疲軟，反觀散裝航運則成為資金追捧族群，終場大盤下跌 124.78 點或 0.86%，收在 14424.52 點，成交量則較昨日回升至 1774.46 億元。

電子權值股近日表現疲弱，權王台積電 (2330-TW) 終場下跌約 1.2%，收在 471 元，壓抑大盤走勢，聯電 (2303-TW)、鴻海、台達電跌幅也都超過 1%，聯發科、日月光投控則在平盤上下震盪，高價股中，股王信驊、股后大立光跌幅也都在 1%。

從類股成交比重觀察，電子族群今日交投清淡，成交比重下滑至近 5 成，航運類股則逆勢攀升至 1 成以上，達 15%，生技醫療族群也有 4.8%。

盤面上散裝航運表現剽悍，主因是波羅的海乾散裝綜合指數 (BDI)20 日大漲逾 11%，激勵散裝概念股群起反彈，中航直奔漲停價位，慧洋 - KY 也強漲 7%，裕民、四維航、新興、台航、正德等漲幅都超過 2%。

解封概念股表現也不俗，亞都、六角雙雙攻上漲停價位，聯發國際、瓦城、洛碁、雄獅等觀光餐飲股漲幅也均有 2% 以上。

本周進入全球超級央行周，市場屏息觀望美國聯準會 (Fed) 利率政策決策結果，美元連日走強，也讓亞幣全倒，新台幣持續走貶，今日再探 3 年來低點，而今日適逢台指期結算，外資明顯壓低結算，市場靜待今晚聯準會利率政策出爐後，多空態勢才可望明顯確立。