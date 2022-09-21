聯合再生七股鹽田儲能系統併網啟用 年底將釋3億度綠電

太陽能廠聯合再生 (3576-TW) 今 (21) 日宣布，承包建置的台南七股鹽田儲能系統已併網啟用，為全台灣最大的太陽能電站利用儲能系統平衡輸出案場，系統建置容量為 15MW/15MWh，聯合再生也預計，年底將可提供約 3 億度的綠電讓客戶採購。

七股鹽田儲能系統，除具備調頻輔助服務 (AFC) 外，也提供南鹽田光電場太陽能發電平滑輸出 (PV Smoothing) 功能，將有助穩定台灣電網系統頻率。

聯合再生表示，此儲能系統配合南鹽光電廠 150MW 進行太陽光電出力平滑化，並允許使其變動率可設定在 1%-20% 之間，可有效減緩太陽光電受天候影響造成瞬時功率變化，而影響電網品質，同時因應台南七股鹽田的鹽鹼地質與滯洪池地形，也建置 150 公分高的基礎設施，提高儲能系統安全性。

聯合再生董事長洪傳獻表示，太陽能案場暨儲能系統已是國際認可趨勢，近年美國已有大型太陽能案場搭配儲能系統建置案，如巴菲特在內華達州建立的 690MW 太陽能案場暨 590MW 的儲能系統，美國能源局更預測儲能市場將在 2030 年達到 2500GWh。

洪傳獻說，聯合再生自 2019 年推出第一套全球商業型儲能系統，自行研發及製造貨櫃型儲能系統，除整合 EMS 及 ESMS 系統外，並取得台灣第一套儲能系統 UL9540 認證，2021 年以來更陸續建置多套儲能系統，包括調頻服務、削峰填谷、太陽能光電暨儲能、工業區涵蓋電網等各式應用，認為儲能系統是穩定電網頻率、電力調配的重要解決方案。

另一方面，因應全球碳中和目標，聯合再生表示，將積極協助輔導用電大戶履行用電大戶規範，並提供全系列從創能、儲能及綠電憑證等豐富商品，也預計年底將可提供約 3 億度的綠電讓客戶採購，共同響應台灣政府 2050 年淨零碳排的目標。