台股成交量回溫 券商8月獲利55.8億元月增7.27%

台股成交量能回溫，帶動券商 8 月獲利增加，單月稅後純益 55.8 億元，較 7 月增加 7.27%，累計前 8 月全體券商稅後純益 292.36 億元，仍較去年同期大減 62.02%。

8 月大盤總成交值較 7 月增加 1.67%，帶動券商經紀單月稅後 41.9 億元，月增 2.42%，累計前 8 月稅後純益 391.04 億元、年減 39.72%。

自營部分，8 月稅後純益 17.36 億元、月增 58.54%，累計前 8 月淨損 12.03 億元、年減 1.05 倍；承銷部份單月純益 8.95 億元、月增 8.13 倍，累計前 8 月稅後純益 28.32 億元、年減 16.29%。

證交所表示，8 月上市櫃成交量較前月增加 1.67%，券商經紀手續費收入較前月增加，自營部分則因出售證券利益較多，帶動券商自營業務淨利益較前月稱加 6.41 億元。

另外，承銷部位，8 月包括出售利益與證券評價較多，使得券商承銷業務淨利益較 7 月增加 7.97 億元，

證交所表示，券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退而較去年同期減少 38.18%；今年前 8 月加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，且較去年同期衰退 231.89 億元、年增 105.47%；承銷業務淨利益亦較去年同期衰退 5.51 億元、年減 16.29%，全體證券商稅後純益 292.36 億元，較去年同期衰退 477.45 億元、年增 62.02%。