美議員敦促將長江存儲列黑名單 三家台廠恐受拖累

美國多位重量級國會議員敦促白宮，將長江存儲列入實體清單，其中台廠包括群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、慧榮 (SIMO-US) 與其都有業務上的往來，若長江存儲遭列黑名單，法人指出，3 家台廠出貨、營運恐將受到影響。

從台廠來看，威剛為長江存儲長期合作夥伴，雙方合作範圍包括 5G、車電應用；慧榮、群聯則是長江存儲 NAND 控制晶片供應商，群聯另外也向長江存儲採購 NAND 製造模組，雙方合作產品囊括消費儲存應用、及工控嵌入式系統與企業級伺服器等高階儲存應用。

若長江存儲確定被列入清單，各台廠出貨到歐美廠商的產品，恐都將受到影響，業者私下表示，確實會有衝擊，但實際上的影響，或是採用長江存儲 NAND 的比重，則低調不願多談，據悉，群聯 NAND 料源已做到分散，包含也向鎧俠、美光等廠採購，已盡量降低對營運的影響。

近來長江存儲陸續傳出打入華為、蘋果手機供應鏈，供貨記憶體晶片，而站上風口浪尖，在美中關係緊張下，外媒報導，美國多位重量級國會議員正敦促白宮將長江存儲列為黑名單，理由是長江存儲供貨可摺螢幕的新旗艦手機 Mate Xs 2，已違反美國出口管制規定。

另一方面，蘋果也傳在評估採購長江存儲 NAND 晶片，對此，蘋果 (AAPL-US) 罕見出面回應，截至目前沒有在任何產品中使用長江存儲晶片，僅評估採購 NAND Flash，用在中國銷售的一些 iPhone 手機上。