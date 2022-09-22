〈台股盤前〉美Fed升息3碼一如預期 大盤壓力如山宜保守

美國聯準會 (Fed) 9 月利率決策會議，將基準利率調升 3 碼至 3.0% 至 3.25% 區間，這是聯準會連續第三次大幅升息，美股四大指數應聲下跌收黑，在台股連日來量縮下跌之際，市場專家指出，以台股走勢而言，迄今並沒有轉強信號且上檔壓力極大，生技股可能是今天台股資金避風港。

證券分析師黃漢成指出，以目前台股走勢來看，大盤並沒有轉強信號，即使美國 Fed 的升息確立，消除一項不確定因素，可能讓台股個別產業在現階段有機會回穩、甚至出現反彈，但是反彈幅度相對於先前跌幅不成比例，在整體台股盤跌趨勢仍未獲扭轉之下，投資人必須保守面對。

在今天早晨收盤的美國股市數據來看，美股四大指數均收在盤中低點，道指創下 6 月中旬以來最低收盤價，標普和那指分別收在 6 月底和 7 月初以來最低。收盤道瓊指數下跌 522.45 點，或 1.70%，收 30,183.78 點。標普 500 指數下跌 66 點，或 1.71%，收 3,789.93 點。那斯達克綜合指數下跌 204.86 點，或 1.79%，收 11,220.19 點。費城半導體指數下跌 24.54 點，或 0.97%，收 2,514.96 點。

今晨美股收盤，台股 ADR 全數走軟。台積電 ADR(TSM-US) 跌 1.29%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 1.28%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 0.72%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.72%。

台股大盤昨日盤面以盤面上以散裝航運、解封相關族群最為強勁，其中中航 (2612-TW) 並以鎖住漲停作收，黃漢成說，而今天台股則因北極星藥業 - KY(6550-TW) 肺間皮癌新藥三期試驗解盲成功，可能引導今天的大盤資金向生技、醫療類股靠攏。

今天的重要市場訊息包括，受惠於國際鎳價飆漲，每公噸漲到 2 萬 5000 美元，創下近三個月來新高，且大陸青山不銹鋼已調漲 10 月價格，每公噸大漲人民幣 600 元，市場預期，不銹鋼上游大廠燁聯、唐榮、華新等相關鋼廠，將於本月底前開出的 10 月盤價，很有機會反彈上揚，終止連續四個月下跌與一個月平盤的走勢。

英國金融時報報導，美國多位重量級國會議員以大陸儲存型快閃記憶體（NAND Flash）龍頭長江存儲供貨華為，已違反美國出口管制為由，正敦促白宮將長江存儲列入黑名單。此舉將不利與長江存儲有業務往來的群聯、威剛、慧榮等台資企業，恐面臨無法繼續出貨窘境。