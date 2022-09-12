宏碁遊戲明登興櫃 集團電競、元宇宙生態圈重要布局

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 積極推動多重事業引擎，今 (12) 日宣布旗下宏碁遊戲將自明 (13) 日開始興櫃交易，股票代號為 6908，發行普通股 25000 千股，每股面額新台幣 10 元，未來宏碁遊戲將作為集團搶攻電競、元宇宙生態圈的重要布局。

宏碁遊戲是宏碁在 2020 年 7 月成立，作為集團拓展遊戲、電競的品牌延伸，也陸續取得 Sony PlayStation 5 台灣區代理權、羅技賽車模擬設備、ASTRO 遊戲耳機麥克風、日本遊戲周邊品牌 HORI 在台代理權等，今年 8 月更取得遊戲美術設計公司 WINKING(唯晶科技) 過半股權，正式跨足產業上游遊戲內容開發領域。

展望未來，宏碁說，宏碁遊戲將挾集團 PC、電競資源優勢，打造全方位電競生態圈，也將以 Sony PlayStation 5 主機台灣代理、電競周邊、硬體設備、數位銷售、遊戲內容開發等六大成長引擎，持續提供遊戲娛樂通路代理銷售等服務，且邁入遊戲內容相關事業後，預期也有利後續營運策略、國際布局。

宏碁遊戲去年營收為 12.76 億元、每股純益達 11.06 元，累計今年前 8 月營收已達 13.16 億元、年增 31.67%，前 8 月已超越去年全年。

觀察宏碁集團艦隊也逐步成形，在宏碁遊戲前，加計宏碁本身後，集團上市櫃家數已達八家，包含建碁 (3046-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、展碁國際 (6776-TW)、智聯服務 (6751-TW)、宏碁資訊 (6811-TW)、宏碁智醫 (6857-TW)、海柏特 (6884-TW) 等。