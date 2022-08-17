ViewSonic今年營運優於去年 跨入布局教育元宇宙

優派 (ViewSonic) 今年邁入成立 35 年，展望未來，董事長朱家良今 (17) 日表示，Viewsonic 推動新雙軌數位轉型，將整合硬體、軟體、服務，並以生態系即服務為重要發展策略，今日也正式發表 UNIVERSE 教育元宇宙軟體，推進全球教育科技發展，在顯示器硬體方面，也預期今年整體營運將優於去年。

朱家良說，今年整體消費市場確實較去年下滑，但 Viewsonic 已提早因應市場變化、管控庫存，加上部分客群來自商用市場 (B2B)，因此抵銷消費市場衰退，整體來看，預期今年營運仍將優於去年，但成長幅度會較去年收斂一些。

ViewSonic 近年積極推展數位轉型，朱家良說，因應快速變動的環境，ViewSonic 轉型整合硬體、軟體與服務，同時聚焦協助教育市場數位轉型，其中，去年第三季旗下電子白板已躍居全球市占冠軍，今日再推出全新 UNIVERSE 教育元宇宙軟體，希望將傳統 2D 數位教學提升成 3D 互動虛擬教學平台。

ViewSonic 今日也推出一系列新品，在顯示器應用領域上，除電競顯示器外，也針對創作者提供 ColorPro 專業螢幕顯示方案，同時為滿足大尺寸顯示需求，推出 200 吋以上的 LED 顯示器產品線，並首度公開可折疊 135 吋 LED 顯示器免組裝移動式解決方案，適合學校、辦公室、展覽、博物館等使用。

投影機方面，ViewSonic 目前已是全球前三大品牌，並擴大投入 LED 技術，除家庭劇院、行動投影外，下半年也將推出一系列商用 / 教育 LED 投影機，此外，在服務領域上，ViewSonic 也將跨入並推出電子簽章解決方案 ViewSign，規劃整合數位觸控螢幕、電磁筆、文件擷取、臉部拍照、指紋、NFC、證件、條碼識別等，目前也陸續與電信、銀行、醫院、飯店等產業合作。