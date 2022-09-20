乙盛、美琪瑪、廣宇、怡利電的電動車隱藏商機

美國通膨的問題揮之不去，聯準會到年底積極升息已經可以從一些談話間嗅到一絲跡象。這也造就美股近期跌幅嚴重，台股在本週也還不算回穩，反彈幅度也沒有下跌的多，只能說是跌完後的正常能量釋放，不能算是已經度過危機。

近期建議投資人對手中持股進行調整，所謂調整不是全部賣掉，而是進行弱股的減碼，而針對強股則可以考慮去布局。

近期因為美國聯準會異音頻頻，導致電子股的表現起起伏伏，但是我始終認為具備長趨勢的電子股，不只有股價上保障，還有較穩定的獲利空間，所以先前列出光通、網通（５Ｇ題材）、工業電腦、先進製程、還有我認為最具備上漲空間的電動車題材，都是我們持續追蹤的項目。

當然，電動車題材首先要提到的就是「鋰電池」相關兩大標的，那就是大家耳熟能詳的康普 (4739-TW) 以及美琪瑪(4721-TW)。同屬於三元系鋰電池中「正極材料」的兩大廠，幾乎可以說必定隨著電動車產能而受惠。

美琪瑪今年以來營收以年增 88%、117%、93%、76%、84%、120% 的優秀表現佔據了整個 H1，而七月雖然年增幅度縮減，但仍然保持月增，這意味著七月營收仍然是歷史新高，主因先前受惠於訂單成長與金屬原料價格走高所致。不過鈷價與鎳價在第二季均呈現小幅下跌，美琪瑪卻仍然維持營收高檔，代表它已經脫離所謂原物料漲價，而是公司本身就有著不錯的營運動能，訂單成長力道已經高過於漲價題材。

鴻海集團旗下乙盛 (5243-TW) 約有 40% 的產業比重著重在汽車上，同時還具備低軌衛星地面設備的製造能力，占據兩大主流電子題材。在這樣的條件下，乙盛同時還有基期低、股本低、成長率高的二低一高條件，若以今年預估能賺 3 元左右估算，本益比其實也不算太高。整體而言，乙盛在上海昆山廠復工後，營運已經重回軌道之上，而先前隨盤勢壓回 60 元以下的跌幅，也讓它具備一定的上漲空間，後續表現值得期待。

另一檔廣宇 (2328-TW) 也是鴻海集團旗下，但屬於連接器方面廠商，在鴻海創立 MIH 電動車聯盟後，集團的產品也積極投入車用中，廣宇就是因此而受到市場注目，該股擁有股價低、本益比稍低、成長率高三項優勢，它就是所謂的「抓到題材」的公司，除了隨即團擴產車用外，還有另一個高毛利「醫療產品」的產業比重，成功維持獲利成長性。

怡利電 (2497-TW) 今年上半年獲利 1.24 元，已經賺贏去年全年 0.82 元，基本面大幅轉好，而怡利電製作的產品，主要與車用影像相關（好比坐駕螢幕、導航等顯示器相關零件），而電動車普遍都有配置這樣較高級的影音系統，自然怡利電擁有巨大商機。

整體上來說，車用概念股還是以「電池」最強，再來是一些影像設備的車用周邊，投資人選股的同時只需要注意幾個因素。１：短期是否漲太多、２︰資金能否承受短波的整理、３︰放長。因為車用就是一個長線的趨勢，要鎖定這個族群就別太過急躁，未來都有獲利機會。

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