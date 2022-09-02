Meta攜手高通開發VR晶片 攻向元宇宙

臉書母公司 Meta 與晶片製造商高通周五（2 日）在德國柏林舉行消費電子會議上宣布簽訂協議，讓高通為其 Quest 虛擬實境（VR）設備生產客制化的晶片組，不過雙方並未公開協議條款細節。

兩家公司聲明表示，兩家公司的工程和產品團隊將一起合作生產晶片，將由高通驍龍（Snapdragon）平台提供支援。該協議也透露 Meta 對高通技術的依賴，儘管 Meta 試著替自家的虛擬、擴增（AR）與混合實境（MR）設備開發晶片。

Meta 執行長祖克柏表示，與手機不同，建構 VR 在空間運算、成本與形式因素方面帶來新的多維挑戰。他說：「我們仍處在元宇宙早期階段，這種深度技術整合將幫助 VR 向多功能運算平台發展。」

Meta 為了實現祖克柏的「元宇宙」願景，一直在大力投資透視眼鏡（pass-through goggles）和 AR 眼鏡等技術，而該公司的 VR 設備包括目前最新的 Quest 2，多年來都依賴高通的晶片技術。

Meta 發言人 Tyler Yee 表示，雙方合作生產的晶片並非 Meta 獨家，而是會針對 Quest 的系統規格進行專門優化，而且該協議只涉及 VR 設備，Meta 將繼續致力開發自己晶片解決方面。

截稿前，Meta(META-US) 盤前下跌 0.58%，每股暫報 164.40 美元；高通 (QCOM-US) 下跌 0.16%，每股暫報 129.71 美元。