8月日本國內PC出貨量持平 出貨額年增19%

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 周二 (20 日) 公布，8 月日本國內電腦 (PC) 出貨台數報 49.8 萬台，維持在前月水準；另外，同月 PC 出貨金額年增 19.2%。自 2021 年 4 月以來，到 2022 年 7 月為止，日本國內 PC 出貨台數已連續 16 個月呈負成長。

JEITA 指出，企業的電腦換機需求穩固。另外，日本政府 2020 年度 (至 2021 年 3 月) 推動的中小學生一人一台電子學習裝置的「GIGA School」構想結束之後，伴隨而來的 PC 出貨回落現象也已告一段落。

以電腦種類區分，8 月日本國內桌上型電腦出貨台數年減 5% 至 8.1 萬台，筆記型電腦出貨台數年增 1.1% 至 41.6 萬台，為去年 3 月以來首度回升。

另一方面，8 月日本國內電腦出貨金額年增 19.2% 至 572 億日元，連續 3 個月出現正成長。理由和日元貶值所造成的原物料價格和運輸費用攀升有關，導致電腦製造商調高出貨價格。

關於今後出貨動向，有可能繼續維持去年同期水準。JEITA 指出，雖然微軟 (MSFT-US) 即將在 2023 年 1 月終止電腦作業系統 Windows8.1 支援服務，但未達大幅推升需求程度。