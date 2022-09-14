日本7月核心機械訂單月增5.3% 大幅優於市場預測

日本 7 月核心機械訂單月增 5.3% 至 9660 億日元，大幅超越市場預測的月減 0.8%，連續第 2 個月成長，主因是中國上海封城的相關影響趨緩，企業投資意願回升，且來自非製造業的鐵路車輛訂單也帶來可觀貢獻。

日本內閣府周三 (14 日) 公布，2022 年 7 月份的機械訂單統計數據。當中，核心機械訂單 (不含船舶、電力的日本民間需求，經季節調整) 報 9660 億日元、月增 5.3%，連續 2 個月成長。相較於 Nikkei QUICK 所整理出的市場預測中數月減 0.8%，實際表現明顯較佳。

此外，和去年同期相比，則是出現 12.8% 的增長。由此可見企業整體在設備投資方面意願強烈。

日本內閣府表示，從 7 月份數據「觀察到回溫動向」，看法和前月相同。

日本 7 月來自製造業的機械訂單月減 5.4% 至 4506 億日元，相隔 2 個月出現減少。以行業區分來看，「泛用 / 生產用機械」持續暢旺，而「電氣機械」、「化學工業」和「造船業」等則回落。

來自非製造業的機械訂單月增 15.1% 至 5176 億日元，相隔 3 個月出現增長，來自「運輸 / 郵務業」的鐵路車輛訂單貢獻良多，「不動產業」和「通訊業」也都有所貢獻。

外需月減 2.4% 至 1 兆 5033 億日元，連續 3 個月減少。