日本Denso攜手大林組 研發EV用道路供電技術

日本大型營造廠大林組和豐田旗下 Denso 合作，正共同研發讓道路為行駛中電動車無線供電的技術，目標 2025 年前後邁入實用化。

電動車逐漸普及，但充電站明顯不足，若能利用道路來建構供電基礎設施，電動車可望加速普及。

大林組和 Denso 的道路供電技術是採用磁耦合方式，原理是在道路柏油下方埋入線圈，在通電之後產生磁場，當電動車從上方駛過時，安裝在車輛上頭的線圈也將產生電流。

大林組希望利用纖維強化混凝土來提升道路鋪面的耐久度，設法將線圈埋在道路下方淺層，以提升供電效率。另一方面，Denso 公司則是負責提升線圈和電源的性能。

目前大林組已於東京的技術研究所進行驗證實驗，在道路鋪面下方不間斷埋設線圈的情況下，小型電動車如果將車速維持在 15km/h，可達成半永久的行車水準。該項技術預料可應用在 24 小時全天營運的無人巴士。另外若是透過逐步供電，即使電動車上頭沒有裝載大型電池，也能延長行駛距離。

不過，和透過電源線連接等供電方式相比，道路無線供電的缺點是效率較差，供電設備安裝的工程費用等成本也可能增加，若要進展到實用化階段仍待釐清許多問題。

兩家公司希望 2022 年度結束以前，在技術研究所內的私有道路上收集實驗數據，應用到一般道路之後，也將驗證供電效率和道路鋪面耐久度。

此外，大林組也和古河電氣工業 (Furukawa Electric) 合作，要在道路邊溝鋪設電線和網路線，目標是建構電動車用或自動駕駛車輛用的電力與通信基礎設施網路。