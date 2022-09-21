傳德國接近達成Uniper國有化協議 最快周三公布

外媒報導，為避免國內能源產業崩潰，德國已接近達成一項協議，將當地最大天然氣進口商 Uniper 國有化，預計最快周三 (21 日) 就會公布細節。

據了解，德國政府計劃向 Uniper 母公司 Fortum 買進 78% 的股份，並向前者注資 80 億歐元，這將使德國政府對 Uniper 的總持股比重超過 90%，救援資金總額至少達到 290 億歐元。

為避免俄羅斯斷供使國家陷入能源短缺困境，Uniper 被迫以高價從現貨市場購買天然氣，此舉也使 Uniper 陷入破產危機，德國政府因而出手紓困。

然而，考量到汽油價格持續走高，導致原有方案難以發揮作用，Uniper 表示，正在和德國政府以及 Fortum 進行最終階段討論，盼能對 7 月時達成的救助方案進行修改。

Uniper 預期德國聯邦政府將取得該公司多數股權，但目前尚未達成最終協議。消息人士透露，最快周三就會公布國有化最終細節。

除了 Uniper 之外，德國另一家天然氣進口商 VNG 也被迫向國家請求援助，以彌補因俄羅斯供氣量減少造成的損失，因此，對 Uniper 的救濟措施不太可能是歐洲最後一次出手援助能源產業。

歐洲投資銀行 (EIB) 總裁 Werner Hoyer 認為，考量到各國無法將高得嚇人的能源價格轉嫁給消費者，未來可能會有更多類似的情況發生，他並呼籲歐洲加快綠色能源轉型，以降低需求並推動能源多樣化。