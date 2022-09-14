台灣科技廠8月營收年增18% 蘋果iPhone14貢獻大

《日本經濟新聞》統計台灣 19 家名列「日經亞洲 300 強」(Asia300) 的科技企業，結果顯示 8 月整體營收達新台幣 1 兆 2942 億元，年增 17.7%。美國蘋果 (AAPL-US) 新品在 9 月上市，促使生產暢旺；但中國景氣惡化和通膨問題尚存，年底旺季仍有不確定性。

蘋果上周發表 iPhone14，讓負責代工的鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)，以及晶圓代工廠台積電 (2330-TW) 等台灣科技廠業績暢旺。

其中負責約 6 成 iPhone 生產的鴻海，8 月營收年增 12.2% 至新台幣 4489 億元；另外負責約 3 成 iPhone 生產的和碩，同月營收年增 36% 至新台幣 1160 億元。

另外代工蘋果筆電 MacBook 的廣達 (2382-TW)，其 8 月營收年增 55.7% 至新台幣 1318 億元。

獨家代工生產蘋果 iPhone 所搭載處理器的台積電，其 8 月營收年增 58.7% 至新台幣 2181 億元，寫同期新高。

除了生產暢旺之外，伴隨著 iPhone14 的性能提升，晶片交貨價格的上揚也帶來貢獻。還有台幣兌美元匯率貶壓加重，也推高台灣科技廠的營收表現。

但面對中國景氣放緩等問題，台灣科技廠的暢旺表現能持續到何時還難以預料。和中國智慧型手機廠商往來密切的聯發科 (2454-TW)，其 8 月營收僅年增 4.4% 至新台幣 446 億元，。友達 (2409-TW) 的 8 月營收更出現年減 51% 的急遽下滑，營收報新台幣 160 億元，另外南亞科 (2408-TW) 的同月營收年減 58.4% 至新台幣 34 億元。