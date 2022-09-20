蘋果改進內部設計 iPhone 14成近年維修最方便的iPhone

電子產品維修公司 iFixit 拆解 iPhone 14 發現，蘋果已經重新設計手機內部結構，使維修手機的難度大幅降低，用戶只要卸下兩顆螺絲釘，就可以拆解和更換手機的後玻璃、螢幕，成為近年維修最方便的 iPhone。

這代表蘋果門市員工、手機維修店甚至是一般用戶，能更容易更換 iPhone 的螢幕、後玻璃但電池，完成智慧手機最常見的維修。

iFixit 表示，iPhone 14 是 2016 年 iPhone 7 發表以來，維修最簡單的 iPhone。

該公司創辦人 Kyle Wiens 說：「蘋果對 iPhone 14 內部結構進行完整的重新設計，讓修手機變得比較容易。雖然從外觀看不出來，但這是一件值得凸顯的大事。」

然而根據 iFixit 的拆解報告，高階的 iPhone 14 Pro 並未採用容易維修的新設計。

iPhone 14 的維修友善程度，和前幾代 iPhone 以及許多 Android 手機大不相同，後者因使用黏膠和嚴格的公差，維修不易。

一些倡議者正在推動修法，讓消費者能更容易取得維修電子設備和機器所需的手冊、工具和零件，以延長設備年限，減少電子垃圾和環境影響，也為消費者省下一些開銷。

有關維修權的問題已經引起聯邦政府的注意，總統拜登不僅支持，去年也頒布行政命令，要求聯邦貿易委員會 (FTC) 草擬維修權法規，FTC 已將相關資料總結成一份報告送交給國會，點名汽車和手機兩大產業改進。

蘋果近年透過一些方法降低維修難度，例如今年 4 月推出 Self Servive Repair 自助維修計畫，讓用戶和維修商家租賃蘋果門市的工具、訂購正品更換零件，並提供維修手冊。但蘋果不忘強調，修手機最好交給獲得蘋果認證的技術人員。