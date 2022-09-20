郭明錤：蘋果將第四季iPhone 14 Pro出貨量提升10%左右

天風國際證券分析師郭明錤周一（19 日）在推特 (TWTR-US) 上表示，蘋果已經要求鴻海 (2317-TW) 將 iPhone 14 的生產線切換到 iPhone 14 Pro 機型，相當於將第四季的 iPhone 14 Pro 出貨量預測提升 10% 左右。

郭明錤在推特寫道：「我最新調查指出，因 iPhone 14 Pro 系列的需求強勁，Apple 已要求鴻海將 iPhone 14 的產線轉為 iPhone 14 Pro 系列的產線，這將有助於改善 Apple 在 4Q22 的產品組合 / iPhone ASP。依照產線轉換率，等同於 Apple 增加了 iPhone 14 Pro 系列在 4Q22 出貨預估約 10%。」

另外他也稱：「目前僅少數零組件供應商的訂單變化反應了鴻海的產線轉換 (如 Samsung Display)，我預期大部分的供應商在未來數週內應該也會收到 Apple 的 iPhone 14 Pro 系列加單要求。」

圖片來源：郭明錤推特。

郭明錤上周表示，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的預購結果「糟糕」，表明蘋果對這兩款新標準機型的定位可能已經失敗。目前這兩款產品占整個系列出貨量的 45% 左右。倘若在發售後需求沒有改變，則蘋果可能會在數周內下調這兩款機型在 11 月之後的出貨量。

另兩款機型 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 與 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 相比，預購結果為「中性」與「良好」。但預售結果不代表蘋果會立即增加 Pro 機型的訂單，蘋果將視 Pro 機型的強勁需求在經濟衰退期間能持續多久才做出決定。他當時分析，iPhone 14 Pro 的強勁需求可能將持續到 11 月。

iPhone 14 遇冷，市場認為主因是 iPhone 14 相比 iPhone 13 幾乎沒有變化，只有運行記憶體增加 2GB 以及 CPU 多了 1 核心，外觀、電池與鏡頭均與 iPhone 13 保持一致，價格則仍舊不變，小幅度升級很難滿足消費者的使用體驗。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 盤中股價上漲 1.59%，每股暫報 153.09 美元。