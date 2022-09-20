蘋果下周更新軟體 修復iPhone 14 Pro鏡頭抖動問題

蘋果周一 (19 日) 宣布將於下周發布 iOS 軟體更新，以解決 iPhone 14 Pro 和 Pro Max 在使用某些第三方 app 的情況下，手機鏡頭出現異常抖動的問題。

iPhone 14 系列新機上周五開賣，但開賣短短幾天，國外 Reddit 論壇上陸續有一些入手 14 Pro 和 Pro Max 的用戶抱怨，使用 Instagram、抖音、Snapchat 等第三方 app 的相機功能時，相機鏡頭會抖動且發出奇怪的機械聲。

蘋果發言人說：「我們知道此問題，將在下周發布更新。」

外媒推測，鏡頭抖動可能和 iPhone 14 Pro 的光學影像穩定功能有關，該功能用途為防手震。根據論壇上的文章，使用 Instagram、抖音、Snapchat 等第三方 app 的相機功能遇到抖動問題的用戶，改用原生相機就沒有問題。

蘋果已經在 iPhone 14 系列手機開賣日當天，釋出 iOS 16.0.1 軟體更新，修復無法順利啟動 FaceTime 的問題，如今針對手機鏡頭發布至少是開賣以來的第二度更新。

Snap(SNAP-US) 周一表示，已與蘋果直接合作解決問題，TikTok 和 Meta(META-US) 未回應。

iPhone 14 Pro 和 Pro Max 的主鏡頭從 1200 萬畫素提升為 4800 萬畫，是今年新機升級亮點之一。另一個亮點為全新正面設計「動態島」，從瀏海改為藥丸形狀，具備選顯通知列的功能。

新 iPhone 開賣至今，14 Pro 和 Pro Max 是最暢銷的款式。開賣首周末蘋果門市外出現排隊人潮，若想在官網訂購需要等到至少 10 月才能拿到手。

蘋果 (AAPL-US) 股價周一上漲 2.51%，報每股 154.48 美元，今年來一共下跌 15%。