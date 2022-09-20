〈紐約匯市〉Fed決策本周出爐 美元震盪 比特幣一度摜破1.9萬關卡

市場本周迎來全球各大央行的決策會議，當中又以美國聯準會 (Fed) 最受矚目。美元指數周一 (19 日) 走勢震盪，對大幅升息的擔憂情緒，一度帶動比特幣跌破 19,000 美元。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.19%，報 109.55。DXY 盤中一度再升破 110，年初迄今已大漲近 15%，有望創下 38 年來最佳年度表現。

因英國和日本股市周一休市，市場整體交投清淡。全球股市正處於緊繃狀態，美元則保持穩健，因市場預期 Fed 將在明年以前維持積極的緊縮政策。

Refinitiv 數據顯示，聯邦基金利率期貨市場預估本周升息 3 碼的機率為 81%，升息 4 碼的機率為 19%。

Klarity FX 執行董事 Amo Sahota 稱：「在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議之前，美元是否會進一步走強？我認為市場將在這裡拉回一些，並進行部分盤整。」

除了周一的日股和英股外，全球市場本周迎來多次假期，澳股將在本周四休市一天，日股則因敬老日，周五將再度休市，這可能減少市場流動性並引發價格波動。

其他貨幣方面，歐元兌美元小升 0.1% 至 1.0025 美元，英鎊也小漲 0.1% 至 1.1429 美元，仍在 37 年低點附近徘徊。

紐元下跌 0.47% 至 0.5957 至美元，盤中一度觸及 2020 年 5 月以來低點；澳幣兌美元小升 0.13% 至 0.6727 美元；加元兌美元盤中貶至近 2 年低點，尾盤翻紅小漲，報 1.3251 加元。

日元兌美元小跌 0.2% 至 143.18 日元，官員發表貨幣干預的強硬言論，使日元持續徘徊在 145 的阻力點附近。

日本央行將在周四公布利率決議，市場普遍預期將維持超寬鬆貨幣政策，但鑑於日本央行近期撤回「通膨上升僅為暫時現象」的論調，政策轉折點可能較原先預期更快到來。

人民幣周一收在 26 個月新低，並貶破 7 的關鍵心理水平。

對利率上升的不安情緒打擊加密貨幣，比特幣周一跌破 19,000 美元關卡，至 3 個月低點，截稿前小幅回升，報 19,498 美元；以太幣自 2 個月低點反彈，上漲 3% 至 1,371 美元。

截至台灣時間周二 (20 日) 約 6:00 價格：