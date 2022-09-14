iPhone 14系列預購 高價款Pro Max最暢銷

預購數據顯示，iPhone 14 Pro Max 是全新 iPhone 14 系列當中最暢銷的機型，超越上一代旗艦機型 iPhone 13 Pro Max 的同期表現。

蘋果上周推出全新 iPhone 14 系列機種，凱基證券分析師 Christine Wang 在一份報告中指出，預訂資料顯示，iPhone 14 Pro Max 是最暢銷的機型，目前該手機比 iPhone 13 Pro Max 的同期表現更好，並且認為蘋果的定價策略，有利於 iPhone 14 系列的未來銷售。

摩根大通、巴克萊等分析師們都一致認為，蘋果發布的最新系列智慧型手機產品需求強勁。

這次蘋果在發表會中一口氣推出 iPhone 14 系列、AirPods Pro 2，以及 Apple Watch S8 和 Apple Watch Ultra 等重磅新品。而其中最受消費者關注的，當然是 iPhone 14 系列產品。

iPhone 14 系列與上一代的 iPhone 13 系列相比，在外觀上雖然無明顯差異，但是多了衛星通訊功能，還有相機功能也向上提升。而在 iPhone 14 Pro 系列上頭，不僅相機畫素大幅提升到 4800 萬，另外也多了永遠顯示功能 (Always-On Display)，可發現主要的性能升級都集中在 Pro 系列，還有 Pro 系列採用「動態島」(Dynamic Island) 設計取代瀏海。尤其是全新 4 奈米製程的 A16 Bionic 處理器，是 Pro 版本專屬。

蘋果周一 (12 日) 股價一度上漲 4.4%，創下近 4 個月以來的最大盤中漲幅，當日收盤上漲 3.9%，寫 5 月 27 日以來最大單日漲幅，也是 8 月以來首度收在 200 日均線之上。不過周二受到美股大盤暴跌拖累，蘋果重挫 5.87%，收在每股 153.84 美元。

蘋果股價今年來跌幅小於那斯達克 100 指數同期表現，彭博彙編數據顯示 50 名分析師當中，約 96% 建議買進或持有蘋果股票，只有 2 名建議賣出。