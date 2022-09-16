需求大增?蘋果延遲部分iPhone 14 Pro預購交貨日

買氣大增?蘋果延遲部分iPhone 14 Pro預購交貨日(圖片：AFP)
買氣大增?蘋果延遲部分iPhone 14 Pro預購交貨日(圖片：AFP)

目前全球首批蘋果 (AAPL-US)iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的預購訂單已經開始交貨。然而，對於一些買家來說，9 月 16 日交貨的承諾似乎沒有實現。根據《9to5Mac》的報導，蘋果推遲了部分訂單的交貨日，從過去經驗來看實屬罕見。

報導指出，蘋果對新 iPhone 的出貨估計通常都很保守，以前幾乎從未聽說過該公司承諾了交貨日但事後延遲交付的情況。更常見的是，蘋果會向買家告知較晚的交付時間，然後提前交貨。

然而，今年推出的 iPhone 14 銷售似乎有些混亂。在上週的預購日，由於客戶爭相訂購，蘋果的線上商店和 Apple Store 應用程式都面臨嚴重當機，部分客戶由於系統而多了好幾筆的 iPhone 14 預購訂單，另一些客戶則無法預購。

有消息顯示，部分 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的訂單遭到推遲，這些訂單最初預定為 9 月 16 日交貨，如今卻遭到延後。有部分買家甚至表示他們的訂單已被推遲到 9 月 30 日。

交貨延遲的情況似乎只對 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 造成影響。考量到預購日當天的混亂情況，延遲似乎並不令人意外。

凱基證券分析師 Christine Wang 日前表示，iPhone 14 Pro Max 是預購期最熱賣的機型，已經超越 13 Pro Max 同時期表現。她認為 iPhone 14 系列定價，有益於蘋果未來的銷售成績。

天風國際證券分析師郭明錤表示，Pro 機型預購成績再次證明蘋果擁有眾多忠實用戶，但蘋果是否會增加 Pro 機型訂單，仍得看經濟低迷情況下，Pro 機型強勁需求能維持多久。目前的預購結果顯示，14 Pro 機型的強勁需求可能至少持續至 11 月。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞