需求大增?蘋果延遲部分iPhone 14 Pro預購交貨日

目前全球首批蘋果 (AAPL-US)iPhone 14 和 iPhone 14 Pro 的預購訂單已經開始交貨。然而，對於一些買家來說，9 月 16 日交貨的承諾似乎沒有實現。根據《9to5Mac》的報導，蘋果推遲了部分訂單的交貨日，從過去經驗來看實屬罕見。

報導指出，蘋果對新 iPhone 的出貨估計通常都很保守，以前幾乎從未聽說過該公司承諾了交貨日但事後延遲交付的情況。更常見的是，蘋果會向買家告知較晚的交付時間，然後提前交貨。

然而，今年推出的 iPhone 14 銷售似乎有些混亂。在上週的預購日，由於客戶爭相訂購，蘋果的線上商店和 Apple Store 應用程式都面臨嚴重當機，部分客戶由於系統而多了好幾筆的 iPhone 14 預購訂單，另一些客戶則無法預購。

有消息顯示，部分 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的訂單遭到推遲，這些訂單最初預定為 9 月 16 日交貨，如今卻遭到延後。有部分買家甚至表示他們的訂單已被推遲到 9 月 30 日。

交貨延遲的情況似乎只對 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 造成影響。考量到預購日當天的混亂情況，延遲似乎並不令人意外。

凱基證券分析師 Christine Wang 日前表示，iPhone 14 Pro Max 是預購期最熱賣的機型，已經超越 13 Pro Max 同時期表現。她認為 iPhone 14 系列定價，有益於蘋果未來的銷售成績。

天風國際證券分析師郭明錤表示，Pro 機型預購成績再次證明蘋果擁有眾多忠實用戶，但蘋果是否會增加 Pro 機型訂單，仍得看經濟低迷情況下，Pro 機型強勁需求能維持多久。目前的預購結果顯示，14 Pro 機型的強勁需求可能至少持續至 11 月。