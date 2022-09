Q3面板廠稼動率估落在65% 產業供需明年下半年重回正軌

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (13) 日舉行 Micro/Mini LED 顯示技術研討會,展望顯示產業景氣,資深研究副總邱宇彬認為,產業還需要 2-3 個季度調整,須持續關注面板廠減產、需求回溫情況,預期今年第三季面板廠平均稼動率將下滑至 65%,且傳統上半年為產業淡季,保守認為明年下半年產業供需才會恢復正軌。

邱宇彬表示,電視面板需求自去年第三季開始轉弱,至今已修正 5-6 季,觀察歐美市場至今仍面臨高通膨、能源成本大增等負面因素,終端消費力道減弱,整體電視銷售表現仍不如預期。

邱宇彬進一步指出,依目前供需情況判斷,預期未來 2-3 季產業仍處在調整期,不過隨著庫存持續去化,年底通路庫存有機會回復到健康水位,到了明年上半年,照慣例是產業淡季,預期將不會有明顯需求刺激,待明年下半年傳統旺季到來,整體供需才可望比較正向看待。

從整體市況觀察,邱宇彬說,目前通路庫存水位約落在 11-12 周,品牌端也有 8-10 周,與過往健康水準約 6-8 周有一段差距,雖然國際品牌業者近期逐步恢復向供應鏈拉貨,但要回復到全盛時期,還需時間醞釀。

價格方面,邱宇彬分析,隨著終端消費需求減緩,面板價格自去年以來大幅度修正,原預期第二季各尺寸電視面板價格接近現金成本價時,供給端就會減產踩剎車,但各廠減產力道不如預期,導致現階段面板價格持續向下往材料成本靠攏,另外加上庫存水位偏高,廠商營運仍辛苦。

另一方面,產業 IT 面板競爭格局逐步浮上檯面,TCL 華星光電斥資人民幣 350 億元,建置 8.6 代線的 T9 工廠預計年底就將開出,主攻 IT 面板市場,邱宇彬認為,隨著 IT 新產能開出,同業競爭差距將拉大,對於當前在顯示器面板、筆電面板拿下 24%、42% 市占的台廠而言,確實是一個挑戰。