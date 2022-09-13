Q3面板廠稼動率估落在65% 產業供需明年下半年重回正軌

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (13) 日舉行 Micro/Mini LED 顯示技術研討會，展望顯示產業景氣，資深研究副總邱宇彬認為，產業還需要 2-3 個季度調整，須持續關注面板廠減產、需求回溫情況，預期今年第三季面板廠平均稼動率將下滑至 65%，且傳統上半年為產業淡季，保守認為明年下半年產業供需才會恢復正軌。

邱宇彬表示，電視面板需求自去年第三季開始轉弱，至今已修正 5-6 季，觀察歐美市場至今仍面臨高通膨、能源成本大增等負面因素，終端消費力道減弱，整體電視銷售表現仍不如預期。

邱宇彬進一步指出，依目前供需情況判斷，預期未來 2-3 季產業仍處在調整期，不過隨著庫存持續去化，年底通路庫存有機會回復到健康水位，到了明年上半年，照慣例是產業淡季，預期將不會有明顯需求刺激，待明年下半年傳統旺季到來，整體供需才可望比較正向看待。

從整體市況觀察，邱宇彬說，目前通路庫存水位約落在 11-12 周，品牌端也有 8-10 周，與過往健康水準約 6-8 周有一段差距，雖然國際品牌業者近期逐步恢復向供應鏈拉貨，但要回復到全盛時期，還需時間醞釀。

價格方面，邱宇彬分析，隨著終端消費需求減緩，面板價格自去年以來大幅度修正，原預期第二季各尺寸電視面板價格接近現金成本價時，供給端就會減產踩剎車，但各廠減產力道不如預期，導致現階段面板價格持續向下往材料成本靠攏，另外加上庫存水位偏高，廠商營運仍辛苦。

另一方面，產業 IT 面板競爭格局逐步浮上檯面，TCL 華星光電斥資人民幣 350 億元，建置 8.6 代線的 T9 工廠預計年底就將開出，主攻 IT 面板市場，邱宇彬認為，隨著 IT 新產能開出，同業競爭差距將拉大，對於當前在顯示器面板、筆電面板拿下 24%、42% 市占的台廠而言，確實是一個挑戰。