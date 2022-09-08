面板雙虎8月營收年減逾5成 續探逾30個月低點

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今(8) 日公布 8 月營收，雖然面板出貨較上月回溫，但受報價下滑影響，營收雙雙呈現月減，年減幅更高達 5 成以上，單月營收降至 160.21 億元、152.81 億元，續探 2020 年初、逾 30 個月低點。

友達 8 月營收再降至 160.21 億元，月減 8.1%、年減 51%，為 2020 年 2 月以來，近 31 個月低點，累計前 8 個月營收達 1778.65 億元、年減 27.3%，出貨方面，友達統計 8 月面板總出貨面積達 133.2 萬平方米，月增 2.4%。

展望未來，董事長彭双浪認為，下半年各家品牌廠狀況不同，但確實已看到一些客戶拉貨轉趨積極，整體供需正逐步恢復到較平衡狀態，認為對產業是好的因素，明年產業是否趨向好的開始還要觀察，不過現階段能確定的是，本季全球面板稼動率會較前一季下降。

群創 8 月營收則達 152.81 億元，月減 3%、年減 51.3%，為 2020 年 3 月以來，近 30 個月低點，累計前 8 個月營收達 1588.29 億元、年減 34%，出貨方面，群創統計 8 月大尺寸出貨量約 865 萬片、月增 4.8%，中小尺寸出貨量則約 2221 萬片、月減 3.3%。

群創認為，先前中國多省實施限電有助整體供給趨於緩和，也預期年底將是此波產業景氣循環的底部，明年初開始朝正向發展，不過短期營運仍受大環境衝擊，估本季產能利用率將下滑至 5-7 成，大尺寸面板出貨量也將從原持平調整成季減 11-13%，價格則受惠產品組合改善，平均單價 (ASP) 季減幅將較原先預估收斂。

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW)8 月營收則達 8.47 億元，月減 4.97%、年減 8.35%，累計今年前 8 個月營收 69.34 億元，年增 3.53%。

總體來說，面板業下半年景氣仍不容樂觀，從報價觀察，市調機構集邦 (TrendForce) 日前公布 9 月上旬面板報價，隨著短期限電效應結束、電視面板需求仍疲弱下，各尺寸電視面板再度轉跌，顯示器、筆電等 IT 面板也維持下跌格局，預期 9 月全尺寸面板將再度全面轉跌。