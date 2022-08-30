上半年面板獲利下滑 京東方、深天馬以車載顯示突圍

中國多家面板類上市公司周一（29 日）公布半年度財報，呈現淨利下滑趨勢，原因是全球液晶面板業正處於下行周期底部，而中國柔性 OLED 面板業仍處於規模擴張、未獲利階段。

第一財經報導，上半年京東方 (000725-CN) 營收為人民幣（下同）916.1 億元，較去年同期減少 15.66%，淨利為 65.96 億元，銳減 48.94%。深天馬 (000050-CN) 為營收 157.4 億元，下滑 6.69%，淨利為 3.7 億元，驟降 30.19%。維信諾 (002387-CN) 為營收 34.11 億元，降 23.72%，虧損 11.5 億元，驟減 78.08%。

京東方表示，半導體顯示產業持續在低點徘徊，主要面板產品價格下降，導致營收下滑。上半年，其顯示器件毛利率為 15.44%。

在消費電子市場降溫情況下，新能源車迎來快速成長契機。因此，無論京東方、深天馬，抑或維信諾，都將車載顯示視為新成長點。

京東方把控股子公司京東方精電 (00710-HK) 作為車載顯示業務發展平台。上半年，京東方精電的營收為 48.31 億港元，較去年同期激增 51%。

京東方精電向客戶銷售的薄膜電晶體（TFT）及觸控顯示模組，在中國國內的銷售收入大增逾 60%，在歐洲、美國、南韓等地的銷售收入也大幅攀升。

中國是京東方精電汽車顯示業務最大市場，占上半年汽車顯示業務收入的比率，高達 71% 左右。京東方的客戶涵蓋傳統與新能源車製造商的主要品牌，拿下中國前 20 家汽車及新能源車製造商。

今年受疫情、烏克蘭戰爭、通膨等因素影響，全球面板產能過剩。Omdia 最新數據顯示，本季全球液晶和 OLED 面板的產能利用率將較第 2 季下降 8%，下探至 69%，為最近十年來新低。