緯創砸逾24億元高雄蓋研發中心 首期工程今動土

電子大廠緯創 (3231-TW) 子公司鼎創及旗下高雄晶傑達 (KOE) 共同申請成為加工出口區管理處高雄分處社區土地開發投資興建案最優申請人，將規劃興建三棟大樓，做為高雄研發中心，今 (13) 日舉行首期宿舍新建工程動土典禮，預計 2025 年第二季完工，緯創預估總投資金額將達 24.82 億元，整體計畫則預計 2030 年首季完成。

經濟部加工處表示，緯創將投資 24.82 億元，興建 1 棟現代化宿舍、2 棟研發辦公大樓，作為高雄研發總部，擴大布局車載、工控、醫療相關顯示模組及其加值服務事業，依據緯創規劃，高雄研發中心投資興建案將採 3 期開發興建方式進行。

第一期工程將提高土地利用率，擬在舊宿舍旁空地興建地下 1 層、地上 10 層，共 218 間套房，提供約 1308 床的新宿舍，除提供緯創集團高雄晶傑達員工使用外，也可供前鎮科技園區其他廠商從業員工租用，第二期工程則是規畫拆除舊宿舍後改建為第一棟研發辦公大樓，最後一期計畫則是在新宿舍完工取得使用執照，再拆除另外兩棟舊宿舍後改建成第二棟研發辦公大樓。

加工處指出，緯創高雄研發中心估可容納約 2400 位高端軟硬體研發技術人才，而三期工程共興建總樓地板面積約 58657 平方公尺，總投資金額約 24.82 億元，其中，首期宿舍工程預計 2025 年第二季完工，整體計畫則預計 2030 年第一季完成。

加工處說明，為吸引企業投資，促進產業轉型、增加就業，旗下高雄分處推動第二階段園區 10 年更新再造計畫，預計拆除面積約 1.5 公頃社區土地內三棟逾 50 年老舊員工宿舍，經公開招商評選，由緯創集團旗下鼎創及晶傑達公司取得優先投資興建權。

加工處處長楊伯耕表示，未來將持續加速園區更新、深化產業聚落，本次社區土地更新再造計畫將是繼今年高雄前鎮科技園區前瞻大樓落成啟用後，續推動的園區更新二重奏計畫，將翻轉園區老舊空間，除協助廠商解決廠房取得不易問題外，也加強生活機能配套措施，營造優質投資環境。