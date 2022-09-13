龔明鑫：半導體助全球兩大轉型 估庫存去化到明年首季

半導體年度盛會 SEMICON Taiwan 2022 明 (14) 日將開展，國發會主委龔明鑫今 (13) 日出席展前記者會表示，半導體對全球數位轉型、淨零轉型發展都相當重要，雖然近期市況稍差，但預期明年首季庫存去化的狀況就會告一段落。

龔明鑫說，台灣在半導體供應鏈中具有舉足輕重、代表性的角色，包含晶圓代工、封測、IC 設計、記憶體等領域都拿下一定市占，且半導體在全球數位轉型、淨零轉型等兩大議題中，也扮演至關重要的角色。

龔明鑫進一步說，數位轉型上除通訊外，包含智慧城市、智慧農業、智慧交通都需要應用到半導體，國防安全更不用說，同時各國因應氣候變遷所喊出的淨零轉型也與半導體應用有關，就像電動汽車如果沒有晶片就無法做到。

半導體產業可謂台灣的護國群山，龔明鑫說，台灣具備最有效率的上下游產業鏈，盤點未來 5 年包含國內外知名半導體廠商合計將擴大投資 2100 億美元 (超過新台幣 6 兆元)，隨著產能逐步開出，可望持續在最新製程中佔據領先地位，他也認同台積電 (2330-TW) 董事長劉德音所言，未來數十年將是半導體產業的黃金時代。

龔明鑫也說，政府持續支持企業界，除關鍵水、電需求外，對人才培訓也不遺餘力，政府就研擬產創條例，由企業捐助、國發基金也提出對等資金，共同成立半導體學院，目前企業贊助、國發基金每年各出資約 6 億元，合計達 12 億元，在國內 6 所大專校院成立半導體學院，並強調相關資金與教育預算不同，不會有排擠效應。