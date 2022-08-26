Q3全球面板廠稼動率恐跌破7成 下探十年低點

面板產業迎逆風，市調機構 Omdia 指出，面板廠已連續 5 個月調整產能利用率計畫，原預期 8 月可望拉升，但又碰上中國多省限電影響，整體而言，預期第三季全球面板廠產能平均利用率將較第二季下滑 8 個百分點，跌破 7 成至 69%，下探近十年單季低點。

Omdia 統計，今年 6 月面板廠整體產能利用率為 70%，月減 8 個百分點，已創下近 10 年新低，7 月再下滑 4 個百分點至 66%，而面板廠原預計從 8 月開始微幅上調稼動率，但幅度仍十分有限，且中國面板廠又因近期限電，產能利用率拉升有難度。

Omdia 分析，隨著三星、國際 IT 產品品牌整機廠持續削減採購計畫，連帶面板廠下調產線投片計畫，且面板廠還須承受下半年終端市場需求不確定性狀況下，所導致產能過剩的庫存壓力。

價格方面，Omdia 觀察，大尺寸 LCD 面板價格目前仍處於下行階段，包含電視面板、IT 面板，預期此一趨勢將持續至第四季，凸顯儘管面板廠調整產能利用率計畫，但仍不敵終端市場需求不振、整機廠商庫存承壓的影響，直言 2022 年面板價格反彈仍有挑戰。

另一方面，Omdia 認為，由於產能利用率創新低、面板價格持續低迷導致固定成本上升，面板廠利潤將出現大幅下滑，若情況持續無法改善，預計面板廠將加速老舊產線產能重組。