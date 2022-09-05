限電僅為短期效應 9月面板價恐再度全面轉跌

市調機構集邦 (TrendForce) 今 (5) 日公布 9 月上旬面板報價資訊，由於電視面板需求仍疲弱，各尺寸仍有 1-2 美元跌幅，集邦研究副總范博毓認為，8 月下旬限電措施雖對 32、50 吋電視面板帶來穩盤效果，但隨著短期效應結束，預期 9 月仍有跌價壓力，全尺寸面板也將再度全面轉跌。

范博毓說，電視需求依然處於弱勢，面板廠仍持續進行產能調控、面板價格也仍在下行趨勢，9 月上旬 43、55、65 吋電視面板均較上月底下滑 2 美元，報價來到 49、82、108 美元，32 吋電視面板也下滑 1 美元，報價來到 26 美元。

展望 9 月，范博毓認為，在短期限電效應結束後，9 月 32、50 吋電視面板價格仍將續跌 2 美元，43 吋則因近期面板廠推出成本優化版本新品，本月跌幅將擴大至 4 美元，55-65 吋也將下跌 4-5 美元，此外，大尺寸面板跌幅仍大，估 65、75 吋電視面板將下跌 5、14 美元。

IT 面板價格雖同樣維持下滑走勢，但跌幅有逐步收斂跡象，21.5 吋顯示器面板 9 月上旬下跌 0.2 美元，23.8、27 吋則下跌 0.5 美元，筆電面板方面，除 11.6 吋維持 0.1 美元跌幅外，其餘尺寸跌幅落在 0.3-0.7 美元間。

范博毓說，隨著主流顯示器面板價格逼近現金成本，面板廠也開始進行產能調控，預期整體顯示器面板跌幅將開始收斂，21.5 吋以下 TN 面板因供給逐漸減少，且淡出主流尺寸，預期 9 月僅跌 0.5 美元，21.5 吋 IPS 面板則預期下跌 1-2 美元、23.8 吋下跌 2 美元、27 吋則跌 2-3 美元。

筆電面板也因面板廠持續進行減產，對價格跌勢收斂帶來一定助益，范博毓預期，9 月 11.6 吋將維持 0.1 美元跌幅，14/15.6 吋 HD TN 面板預計下跌 1 美元，14/15.6 吋 FHD IPS 面板則預計下跌 2 美元，整體跌勢有收斂跡象。