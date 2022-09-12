推特稱未違反馬斯克所稱協議 周二股東會投票決定是否同意被收購

推特 (Twitter)(TWTR-US) 周一 (12 日) 表示，在億萬富翁馬斯克 (Elon Musk) 發出第三封信試圖取消交易後，該公司支付金錢給吹哨者並未違反馬斯克提議的 440 億美元收購要約下的任何義務。

根據美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，這家社交媒體巨頭表示，它打算執行該協議，並按照與馬斯克商定的價格和條款完成交易。

推特股東將於周二 (13 日) 投票決定是否批准或拒絕馬斯克的收購要約。

推特董事會之前曾敦促其股東批准將公司出售給馬斯克。

在周五 (9 日) 給推特的一封信中，馬斯克的律師表示，在向吹哨者札特可 (Peiter Zatko) 及其律師支付 775 萬美元之前，推特未能徵得他的同意，這違反了合併協議。該協議限制推特何時可以支付此類款項。

前推特安全長札特可 在 1 月份被推特解雇，他上個月指責這家社交媒體公司錯誤地聲稱它有一個可靠的安全計畫，並就其對駭客和垃圾郵件帳戶的防禦做出了誤導性的陳述。

舉報人將於 9 月 13 日出席美國參議院司法委員會，討論這些指控。

同時經營電動車公司特斯拉 (TSLA-US) 的馬斯克指責推特在其平台上扭曲垃圾郵件或機器人帳戶的普遍性，並試圖以這些作為終止交易的理由。

特拉華州衡平法院的審判定於 10 月 17 日開始。