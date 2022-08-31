馬斯克爭取更多籌碼 要求法院延期審理推特收購案

全球首富馬斯克放棄推特收購，與推特引爆法律大戰，美國德拉瓦州衡平法院將於 10 月 17 日就此案展開 5 天審訊，但馬斯克方週二 (30 日) 要求將此案延期到 11 月份才開庭審理。

馬斯克法律團隊週二要求法官將開庭審理日延後至 11 月 10 日，讓雙方在此之前可以有更多時間討論呈堂供證。

馬斯克方週二稍早再度發函通知推特要終止收購，信中強調終止協議的其他依據，馬斯克已向法院要求傳喚推特吹哨者前資安主管 Peiter Zatko 提供相關證詞。

上週，Zatko 舉報內容曝光，信中指出推特對垃圾郵件帳號處理消極，數千台筆電擁有推特原始碼，容易出現資安漏洞，以及涉嫌以不實資料欺騙聯邦監管機構和董事會等。馬斯克的律師團隊表示，推特明知這些事實卻未對馬斯克坦白，為馬斯克終止收購帶來更多證據。

推特週二則要求法院駁回特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克要求提供額外的 2022 年之前文件的請求，推特認為馬斯克這項動議是破壞審判計畫的策略。

推特認為馬斯克方有意破壞審判計畫 (圖片：AFP)

推特辯稱，公司沒有違反對馬斯克的任何義務，並堅稱 Zatko 舉報充斥著不一致和不準確之處，缺乏重要背景資訊。

杜蘭大學法學院教授 Ann Lipton 認為，目前尚無法論斷 Zatko 舉報是否提高馬斯克終止推特 (TWTR-US) 收購的可能性。

Lipton 提到，實際上 Zatko 與馬斯克的說法有所出入，馬斯克指控推特計算每日可獲利用戶數 (mDAU) 時低估垃圾帳號的數量，但 Zatko 研判，推特有動機避免將垃圾帳號和機器人視為可盈利的用戶，因為他們不點擊廣告或購買東西。

Lipton 稱，目前看來 Zatko 指控內容比馬斯克更有力，所以 Zatko 作為可信的證人出庭，在某種程度上傳遞一個訊息，馬斯克方希望重頭來過，蒐集更多呈堂供證。

Lipton 預測，法院可能會批准推遲審判，以適應馬斯克方的新論點。