美股動盪 著名價值投資人看好農業及航太國防

在聯準會積極升息的背景下，美股陷入動盪，不過，對希望搶購一些便宜貨的價值投資者來說，可能是一件好事。一位著名的投資者，正看好農業及航太航空的表現。

Gabelli Asset Management 董事長兼執行 Mario Gabelli 表示，烏克蘭戰爭和歐洲能源危機，讓市場參與者關注製造業和能源公司，但與此同時，農業和航太領域的許多股票，在短期和長期都應該上漲。

農業與航太領域也反映當前的兩項危機，一是糧食短缺問題，一是潛在的戰爭風險，航太領域往往也與國防工業有所聯結。

Gabelli 指出，農業部門可能會因政府的 5350 億美元刺激計畫而受益，他看好 Deere (DE-US) 與 Case New Holland (CNHI-US) 這類股票。

在航太企業部分，Gabelli 點名 Aerojet(AJRD-US)，這家新型火箭製造商前不久拒絕了洛克希德馬丁 (LMT-US)44 億美元的併購提議，相當於每股 51 美元，而至上周五收盤，這支股票仍只有 45.49 美元。

Gabelli 提到的該細分市場中的第二家公司是 Crane Holdings (CR-US)，這家公司正在尋求拆分為兩個不同的實體，據 Gabelli 評估，在未來幾年內，每股收益將在 6 至 7 美元之間。