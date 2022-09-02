市場只管馬斯克！推特終於推出編輯功能 但股價卻未受提振

推特 (TWTR-US) 周四 (1 日) 推出用戶渴求多年的貼文編輯功能，卻未能提振股價，市場焦點依舊放在推特否能迫使特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 完成收購這一點上。

推特表示，公司一直在內部測試編輯功能。現行的試用版本可讓使用者在發布推特文後 30 分鐘內對其進行編輯，而其他用戶可經由時間戳印的圖標查看推文被重新編輯的時間，也能點擊該時間戳印圖標查看被編輯前的貼文版本。

該測試版本月稍晚將擴大至一些 Twitter Blue 付費訂閱用戶。

推特稱，該編輯按鈕是迄今用戶最渴望的功能。然而，推出該功能後，周四推特股價仍收低 0.34%，至每股 38.62 美元，投資者似乎更關心推特與馬斯克的訴訟大戰。

馬斯克曾欲以 440 億美元收購推特，但後來以推特假帳號氾濫為由，戮力退出收購。

與馬斯克每股 54.20 美元的收購價碼相比，推特現行股價已折價 15.58 美元，意味著投資人不確定馬斯克是否會被迫收購該公司。

推特與馬斯克的收購訴訟案將於 10 月 18 日起在特拉華州衡平法院進行審判，但馬斯克律師團已具狀聲請延後至 11 月開庭。

馬斯克律師團本周援引吹哨者 (推特前安全主管 Peiter Zatko) 爆料內容，作為終止收購推特新理由。Zatko 聲稱推特就其隱私和資安保護方面欺瞞和誤導董事會與監管單位。

推特的律師團隊則主張對造所謂的終止是無效的，且馬斯克的主張「完全基於第三方的聲明，正如推特先前所說，這些聲明充滿矛盾與錯誤之處，且缺乏重要的來龍去脈，難見事情全貌。」

馬斯克在提出競購推特之前，曾向推特追蹤者發布調查，詢問他們是否想要編輯鈕，在 440 萬人參與投票下，73.6% 參與者表達對編輯鈕的渴望。但在該問卷調查結束不久，推特便表示公司自 2021 年以來就一直在研究該功能。