摩根大通：蘋果新iPhone和Apple Watch備受追捧

從歷史上看，9 月對於美股而言並不是一個好月份；但對於最重要的個股蘋果 (AAPL-US) 來說，這可能是一個好月份。

在發表今年新產品後，各分析師報告顯示，對蘋果最新款 iPhone 和售價 800 美元的新款 Apple Watch Ultra 的需求似乎很強勁。

蘋果於 9 月 7 日推出 iPhone 14 系列。自 9 月 9 日開始接受預訂，9 月 16 日開始出貨或至店內取貨。新的 Airpods Pro 和 Apple Watch Ultra 目前也開始接受預訂並於 9 月 23 日開始推出。

自發布新產品以來，蘋果股價上漲約 2%。

摩根大通分析師查特吉 (Samik Chatterjee) 給予蘋果股票「跑贏大盤」評級，目標價 200 美元。

他針對蘋果最新產品的整體需求分析指出：「iPhone 發布後需求跡象強勁，雖然與去年類似，Pro 機型繼續更受歡迎；但與去年相比，兩款 Pro 機型的交貨時間已經延後。出貨時間延後的長度相當於 iPhone 13 發布後一周的延後出貨時間。其餘產品方面，以出貨時間觀察，Apple Watch Ultra 需求指標也相當強勁。」

至於美國和中國的 iPhone 特定需求，他指出，「在美國，追蹤 iPhone 14 和 14 Plus 首周寄送時間至第一個收到日期 9 月 16 日和 10 月 7 日，與 iPhone 13 mini 和 13 一致，但 Pro 和 Pro Max 的出貨時間分別延長 35 天和 42 天。至於店內購買，出貨到上架時間未變，即使 14 Pro 和 14 Pro Max 的備貨有限。別忘了，美國約占 iPhone 出貨量的 35%。」

查特吉就中國出貨時間指出：「在中國，iPhone 14 和 14 Plus 的第一周出貨時間跟踪到第一個收到日期 9 月 16 日和 10 月 7 日，相對於去年對 iPhone 13 和 13 mini 的需求而言不太有利；去年交貨期為 15-18 天。然而，iPhone 14 Pro 和 14 Pro Max 的交貨期明顯長於去年的交貨期 50-57 天，相對於 45 天高峰期和其他地區。這代表即使在較弱的地區也有強勁的需求。至於店內購買，iPhone 14 和 14 Plus 從出貨到上架日期，兩種 Pro 型號都沒有資料。中國約占 iPhone 出貨量的 15%。」

至於蘋果的新可穿戴設備，他指出，「全球 Watch Series 8 和 Watch Ultra 的交貨時間分別為 28 天和 34 天，而較不受青睞的 Watch SE 只需 8 天，這代表消費者對 Watch Ultra 有濃厚的興趣。除一個地區外，AirPods Pro 2 在所有地區的出貨上架日期是 9 月 23 日。」