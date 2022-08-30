馬斯克律師團引吹哨者爆料內容 作為終止收購推特新理由

根據多家外媒周二（30 日）報導，馬斯克的律師團又以日前推特前安全主管揭露推特在資安方面有漏洞為由，終止對這家社群媒體平台 440 億美元的收購。消息傳出後推特盤前股價應聲走跌。

馬斯克在世達國際律師事務所（SASM&F）的法律代表 Mike Ringler 周二給推特法律負責人的信中表示，在 2022 年 7 月 8 日提出收購終止之前，推特都熟知資安疏失與垃圾郵件問題，然而卻並未向馬斯克公開，直到後來吹哨者出面讓事件曝光，替終止收購協議提供額外與獨特的依據。

Ringler 在信中也說，最新的終止收購通知「在法律上並不是結束收購交易所必須」，但在 7 月 8 日向美國證券交易委員會（SEC）提交的終止收購通知「因任何原因被確定為無效」的情況下才會提交給該監管機構。

推特前安全部門主管 Peiter Zatko 日前爆料推特在隱私、安全和內容審核方面存在「極端、嚴重的缺陷」，對於駭客入侵毫無防禦能力，卻對聯邦主管機關及公司董事會隱瞞。

Zatko 今年 7 月向 SEC、司法部及聯邦貿易委員會（FTC）提交吹哨者檢舉報告，長達 84 頁的檢舉報告刪節版已經送交國會，而在後續 SEC 公開的內容，也成為馬斯克終止收購推特的另一個原因。

Ringler 表示，Zatko 指控推特「嚴重違反」2011 年與 FTC 達成的協議，另外信中還列出 Zatko 對推特的其他指控，包括稱推特特別容易受到數據中心故障或駭客惡意行為導致系統中斷影響，這是推特高層都知道的事情，但卻「忽視並企圖混淆」。

Ringler 在信中寫道，若這些指控屬實，表明推特違反合併協議條款，讓馬斯克各方有權依據條款內容終止這筆交易。

截稿前推特 (TWTR-US) 對此並未立即回應置評請求。該公司盤前股價下跌 0.97%，每股暫報 39.65 美元，目前其股價遠低於馬斯克先前以每股 54.20 美元提出的收購報價。

推特與馬斯克雙方的收購官司將於 10 月 17 日在德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）開庭審理。