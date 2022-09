美國商業團體憂 越南數據新法恐影響投資

美國商業團體周五 (9 日) 警告,越南的一項最新規定要求所有科技公司在當地儲存數據並在當地設立辦事處,將會造成業者高度的不確定性,並可能對投資產生「相當大的影響」。

受影響的企業包括 Alphabet (GOOGL-US) 旗下的谷歌和 Meta (META-US)。

美國商會 (U.S. Chamber of Commerce)、河內美國商會 (American Chamber of Commerce Hanoi) 和亞洲互聯網聯盟 (Asia Internet Coalition) 在致越南總理范明政的聯名信中表示,新規定將讓企業無法準確評估在越南開展業務的成本。

信中指出:「某些章節和條款的措辭模棱兩可,導致業者不確定需要採取哪些合規行動。」

商業團體在信中要求越南政府對法規的解釋提供更詳細的指導。

上月宣布的新規則預計將於 10 月 1 日生效,並適用於科技公司以及電信商和數據儲存提供商。

一旦規則實施,企業將必須在該國儲存個人數據至少兩年,並在一年內建立本地數據儲存和代表處。

越南由共產黨管理,共產黨保持嚴格的媒體審查,幾乎不容忍異議。

在過去幾年裡,它收緊了網路管理,最終於 2019 年通過實施了一項網絡安全法,並於去年 6 月推出有關社交媒體行為的國家指導方針。