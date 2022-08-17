日經：蘋果將首度在越南生產Apple Watch、MacBook

知情人士透露，蘋果公司 (AAPL-US) 正在討論首度在越南生產智慧手錶 Apple Watch 和筆電 MacBook，顯示在蘋果尋求將產線移出中國之際，越南可望再度受惠。

日經新聞報導，三名消息人士表示，蘋果供應商立訊精密 (002475-CN) 與鴻海集團 (2317-TW) 已開始在越南北部試產 Apple Watch，目標是首度在中國以外地區製造這項裝置。

兩位知情人士說，在 MacBook 方面，蘋果已要求供應商在越南建立一條測試產線。不過，多名消息人士透露，蘋果將產線轉移至越南的進度緩慢，原因包括新冠肺炎疫情，以及筆電生產牽涉更大供應鏈。目前筆電供應鏈以中國為中心，且中國極具成本競爭力。

一位了解情況的人士說：「AirPods、Apple Watch、HomePod 等等… 除了 iPhone 製造，蘋果在越南還有很大的計畫。MacBook 零件比過去更加模組化，這使製造商更容易在中國境外生產筆電，但如何使其具有成本競爭力，是另一個挑戰。」

在上海封鎖令衝擊供應鏈後，蘋果也持續將 iPad 生產遷往越南。比亞迪 (002594-CN) 是首家幫助蘋果實現此一轉變的公司，但消息人士說，如今鴻海集團也協助蘋果在越南生產更多 iPad。

以賽亞（Isaiah Research）資深分析師 Eddie Han 說，電子製造商正試圖在美中緊張局勢中取得平衡。

Han 說：「就地理位置而言，我們發現蘋果、三星等主要國際電子品牌試圖降低對中國製產品的依賴。另一方面，這些國際企業也納入更多中國供應商，例如立訊精密、比亞迪。」

Han 表示，中國作為世界工廠的角色，自美中貿易戰、能源危機、「清零政策」以來，一直面臨挑戰，這確實使邊境與中國接壤的越南，成為許多電子製造商的理想生產基地。