〈美股盤後〉蘋果新機預購搶翻 美股終止三周連跌

聯準會 (Fed) 多位官員週五 (9 日) 持續發表鷹派言論，美債殖利率攀升，但由於蘋果新機預購熱絡，科技股多頭持續挺進，加上通訊服務和能源股強勢領漲，四大指數全數收高，道瓊漲近 380 點，標普收紅逾 1.5%，那指和費半升破 2%。

美股主指本週終止連續三週連跌的態勢，道瓊週漲 2.66%，標普週漲 3.65%，那指表現更優異，週漲幅高達 4.14%。

政經方面，繼聯準會主席鮑爾週四重申鷹派升息立場後，聯準會理事沃勒 (Christopher Waller) 週五表示，他可能支持 9 月再度升息 3 碼，建議聯準會在緊縮週期階段放棄前瞻指引，未來政策路徑將完全取決於經濟數據。

面臨俄羅斯持續斷氣威脅，歐盟執委會 9 日於布魯塞爾 (Brussels) 召開能源部長會議，將起草限制非天然氣能源生產商收入，同時幫助電力公司維持營運，但目前歐盟 27 個成員國對俄天然氣實施價格上限反應不一。

七國集團 (G7) 則仍致力於讓更多國家加入俄油價格上限計畫，然後再就該政策的細節進行詳細討論。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.07 億例，死亡數突破 651 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 126 億劑疫苗。

週五 (9 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全部上揚，通訊科技、能源和科技板塊領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王買氣強勁。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.88%；Meta (META-US) 上漲 4.37%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.09%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.66%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.30%。

道瓊成分股逾半收紅。Salesforce (CRM-US) 上漲 3.63%；3M (MMM-US) 上漲 3.21%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 3.46%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.2%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 0.29%。

費半成分股連袂走高。 英特爾 (INTC-US) 漲 2.31%；美光 (MU-US) 漲 3.70%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.84%；AMD (AMD-US) 上漲 3.23%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.90%；高通 (QCOM-US) 漲 2.48%；德儀 (TXN-US) 上漲 1.38%。

台股 ADR 集體揚升。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.61%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.59%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.88%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.36%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.88% 至每股 157.37 美元。隨著蘋果開始接受 iPhone 14 系列預訂，美國和部分其他國家 / 地區線上商店的 iPhone14 Pro/Pro Max 系列交貨時間推遲到 10 月底甚至以後，買氣相當熱烈。

美國電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.60% 至每股 299.68 美元。特斯拉正考慮在德州墨西哥灣沿岸建立一座鋰精煉廠，以確保電動車電池關鍵零組件的穩定供應，進而提升電動車產量。

美國叫車服務業者 Lyft(LYFT-US) 上漲 5.47% 至每股 18.11 美元。推特正流傳 Lyft 將被收購的傳言，預測通用汽車 (GM-US)、DoorDash (DASH-US) 和福特 (F-US) 可能是潛在的買家。

電子簽名科技公司 DocuSign (DOCU-US) 飆升 10.51% 至每股 64.04 美元。DocuSign 第二季財報營收與獲利雙雙告捷，其中 DocuSign 最大收入來源「訂閱」營收年增 23%，優於市場預期，其第三季財測也超乎市場預期。

高通 (QCOM-US) 喜漲 2.48% 至每股 132.05 美元。歐盟執委會 (The European Commission) 放棄針對高通 9.97 億歐元 (約 10 億美元) 的反壟斷案提起上訴，結束自 2018 年以來纏訟局面。

華爾街分析

聯準會緊縮貨幣政策在 2022 年對股市和債市都造成壓力，標普迄今下跌 14.6%，10 年期美債殖利率近期飆升到 3.30%，許多經濟學家認為，明年經濟衰退的可能性提高。

Harbour Capital Advisors 投資組合經理 Jake Schurmeier 研判：「金融環境緊縮導致流動性下降，已使持有大量債券部位變得更加困難，而且未來可能會出現更大的波動。」

Federated Hermes 股票市場策略師 Phil Orlando 表示：「美國經濟已經走向衰退，聯準會在量化緊縮 (QT) 方面加快步伐將加速股價下跌和美債殖利率上升。」

法興銀行北美量化證券策略長 Solomon Tadesse 認為：「聯準會最終將削減 3.9 兆美元的資產負債表，相當於隱性升息約 18 碼，預計本月還會再升息 3 碼，年底標普最終可能會跌至 2900-3200 點區間。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主