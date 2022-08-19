郭明錤：Apple Watch 8從越南出貨比率 將升至70%

天風國際證券分析師郭明錤周五（19 日）表示，媒體報導蘋果公司 (AAPL-US) 將開始在越南量產智慧手錶 Apple Watch，但據他所知，「它已經在出貨了」，且預估 Apple Watch 8 從越南出貨的比率，將升至 60-70%。

郭明錤周五在推特上說：「據我所知，它已經在出貨了。Apple Watch 的主要組裝商立訊精密 (002475-CN)，在中國和越南都有生產線，並且從 Apple Watch 7 就開始就從越南出貨。我估計 Apple Watch 8 從越南出貨的比重，會大幅提升到 60-70%。」

日經新聞周三曾報導，知情人士透露，蘋果正在討論首度在越南生產智慧手錶 Apple Watch 和筆電 MacBook，顯示在蘋果尋求將產線移出中國之際，越南可望再度受惠。

三名消息人士表示，蘋果供應商立訊精密與鴻海集團 (2317-TW) 已開始在越南北部試產 Apple Watch，目標是首度在中國以外地區製造這項裝置。

兩位知情人士說，在 MacBook 方面，蘋果已要求供應商在越南建立一條測試產線。不過，多名消息人士透露，蘋果將產線轉移至越南的進度緩慢，原因包括新冠肺炎疫情，以及筆電生產牽涉更大供應鏈。目前筆電供應鏈以中國為中心，且中國極具成本競爭力。