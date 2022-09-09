特斯拉內華達超級工廠傳改組管理層 並設下新目標

CNBC 引述會議錄音和內部文件報導，特斯拉 (TSLA-US) 已對內華達超級工廠進行管理層改組，並為工廠設立最新目標。

CNBC 取得資料顯示，內華達廠營運副總裁 Chris Lister 已在今年夏天離職，並由 Hrushikesh Sagar 接手，後者將直接向馬斯克 (Elon Musk) 匯報，同時負責加州費利蒙 (Fremont) 汽車組裝廠的監督作業。

內華達超級工廠主要為特斯拉電動車生產電池組和傳動系統 (power trains)，也為特斯拉能源事業生產大型儲能裝置 Powerwall 和 Megapack。

Sagar 周四 (8 日) 下午向內華達超級工廠上百名員工說明管理層變動、績效評估、工廠里程碑以及未來的新目標，同時更新其他廠區的最新進展。

首先，他宣布加州費利蒙廠今年 Q2 產量約達 13.4 萬，8 月產量也創下史上最佳紀錄之一，如今該廠每周產能約達 1.2 萬輛，接下來目標是提升到 1.4 萬輛。

另一方面，德州奧斯丁廠的單周產能達到 1000 輛，位於德國布蘭登堡 (Brandenburg) 的廠區近期達到 7 天滾動生產 1000 輛電動車的里程碑。特斯拉預估，德國廠單周產能可望在年底達到 5000 輛。

Sagar 還向員工表示，他們應該把費利蒙廠視為客戶，因為那邊的電動車產出成功與否，取決於內華達廠的運輸量和生產品質。負責日常管理事務的主管 Eric Montgomery 也說，內華達廠每周需穩定產出 8800 個高壓電池組，才能實現費利蒙廠的生產目標。

能源事務主管 Matt Reddick 則說，特斯拉現在可在 7 天的滾動周期內生產 42 個 Megapack 電池，同時實現每周 6500 個 Powerwall 電池的生產目標。Powerwall 是特斯拉生產的家用儲能裝置，熱浪席捲加州之際，馬斯克近期才在推特上宣傳這款產品。