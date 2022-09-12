好城市要像大房子　解讀豐原魅力密碼

「好的城市要像一間大房子，給人熟悉與安全感！」這是打造瑞典首都哥本哈根成為全球最人性化城市的規劃者揚. 蓋爾高度重視的城市設計密碼。

以哥本哈根為範例，「人性都會（Metropolis for People）」擁有最迷人的城市生活，在台灣島上，台中縣市合併升格前的台中縣行政中心豐原，就具備這類空間特質，一直被視為「最像家的地方」。

城市即家 魅力豐原

豐原自然環境優越，在日據時代成為天皇貢米的指定耕作區，有專屬部隊駐守；到了民國時期，是台中縣政府所在。

若忽略政治版圖界線，被視為區域真正核心與城市座標的天后宮，具備三百多年的人文歷史根柢，廟東夜市更如同城市廚房，豐厚了「城市即家」的歸屬感，極具辨識度與生活特色。

從太平洋百貨到廟東夜市，不僅是中心商圈所在，更是城市居民熱愛的食堂

近十餘年間，在竹科至中科持續壯大之後，西岸科技產業聚落已出現跨城市發展的大趨勢，帶來城市繁華新動力的同時，也帶來全球激烈競爭的壓迫感。

相對讓具備人性城市特質的生活空間更加珍貴，豐原吸引許多中部隱形冠軍企業主在此默默安家，以避開充斥酒色財氣及各類社會負面新聞的眾多大型重劃區。

豐原 v.s 七期 有如板橋與信義計畫區

若從都會核心區的角度出發，位在台中盆地內的豐原與七期新市政中心，分別是台中縣府與台中市府所在，架構上類似台北盆地的板橋與信義計畫區，其實都具備高階行政與區域經濟中心光環。

差異在於新北獨立升格直轄市後，板橋表現強勢；而豐原則因為台中縣市採合併升格，七期新市政中心的光芒一度掩蓋了豐原人文城市的魅力特色。

豐原也因此幸運的保留城市特質，延續三百年來的人文脈絡，如今成為最具在地特色的台中都會北城區。

進行中的豐洲科技園區二期、后里科技園區等重大建設，將進一步強化竹科到中科之間的跨城市科技廊帶，讓竹科至中科之間的產業脈動更為緊密。

基於地理及交通優勢，豐原是北客與竹科人前往台中最先抵達的特色生活圈，人性城市特質也開始吸引從雙北外移的民眾，以及由竹科南下的科技新貴，房地產市場出現屬於行政與經濟中心該有的新展望。

安懷富宇百年 靜看春夏秋冬

由於豐原核心區早期發展非常成熟，導致多年沒有出現劃時代的新住宅建築設計案，相對七期新市政中心房價飆漲，豐原核心區段房價多年保持穩定。

2022 年下半年，有開發團隊順利在豐原中心區塊整合出高達 2000 坪的四面臨路基地；為了讓這片得來極為不易的超大建築基地能有最好的設計，開發團隊富宇建設找來屢獲國際大獎的設計大師王勝正，準備在豐原核心區打造一座屬於這城市的花園城堡，讓人長長久久世代安居。

回顧豐原近四百年的發展歷史，設計師王勝正將這座城市迷人的韻律，融入豐原最高建築物的設計之中

面對豐原這塊沃土，王勝正回顧了豐原近四百年來的人文演變，把最讓人心醉的特質，在這片壯闊基地與豐原最高的建築上展現，等同預告豐原城市天際線與建築發展將出現劃時代變動，足以與七期新市政中心頂級建築並駕齊驅。

七期半價 仲介業樂見城市新代表作

許多在地資深房地產業者與大型企業主，十分樂見這片 2000 坪的超大基地與豐原最高建築帶來的城市新氣象。

對大型企業主來說，終於能在豐原核心區找到足以對比七期與信義計畫區的頂級建築與社區環境，配合四面臨路的條件，真的像是住在城市裡的獨立花園城堡。

未來的轉運中心將整合捷運化的台中軌道運輸優勢，加大豐原核心區的聯外交通機能

資深仲介業者則對豐原房價走勢提出分析，對照七期挑戰百萬的豪宅行情，豐原最高建築案開盤價格預估也只有七期同級住宅的五折，但豐原同樣具備科技廊帶沿線的特色生活圈優勢，卻沒有許多重劃區充斥酒色財氣的問題，是台中盆地最單純的生活圈，何況原本就是台中縣府所在，明明是行政與經濟中心之一，房價卻被低估太久，透過這次的最高建築案，勢必帶動豐原出現一波舊翻新的城市新氣象，豐原也將一夕蛻變。

文 / 李德芳撰稿