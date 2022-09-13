〈房產〉今年全台預售屋價格 前4大漲幅皆位在竹科園區周邊

房仲業者根據實價登錄資料，比較全台今年上半年與 2021 年下半年預售屋漲幅，其中 4 個地區大漲 40% 以上，最高是新竹縣新埔鎮，平均單價從 21.4 萬元漲到 31.3 萬元，漲幅 46.3%，勇奪全台第一；台中市龍井區則以 46% 居次；第三名的新竹縣竹東鎮，半年來也價揚 43.8%。

第四名則是苗栗縣頭份市，漲幅也達 43.2%。值得一提的是，漲逾 40% 的 4 個地區中，新埔、竹東與頭份，都位於竹科園區所在的竹苗地區，使「竹科概念區」躍居全台價格波動最活躍的預售房市熱區。

進一步觀察漲最多的前 10 名鄉鎮市區，上榜地區全數位在科學園區加持的縣市，比如中科重鎮的台中市，就有龍井、北屯、烏日搶下第二名、第五名與第八名；雙北唯一進榜士林區，亦有北士科話題挹注；南部漲最多的橋頭、楠梓與安南，也各自有南科的橋頭園區、高雄第三園區及台南園區力挺，顯示大型科園已成為區域房市的護國神山。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，大型科園挾帶「三多」紅利，包含「就業買盤多」、「居民收入多」與「公建規劃多」，增添區段建設遠景。

以竹科為例，新竹園區目前就業人數逾 14 萬人，竹南園區亦有近 1.4 萬名員工，且據財政部最新綜所稅資料顯示，新竹市、新竹縣的平均每戶年所得，分別達 135.9 萬元、124.8 萬元，均居全台前三，區域房市可謂「人財兩得」。

預售屋的驚人漲勢，一來是反映當地的市場近況，二來也與實價登錄 2.0 的政策變動有關。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，實價登錄 2.0 上路後，預售屋交易從過去的結案後整批登錄，改為每戶簽約 30 日內即時登錄，所以高價交易揭露的時間差，從以往的 2、3 年縮短到了 2、3 個月，因此若新案先銷售高價戶別並申報，民眾就容易因看到高價資訊，忽略全案的平均行情，進而產生追高心理推升房價。

此外，由於預售屋即時登錄上路至今僅約 1 年多，資料量仍屬有限，且許多地區的登錄案件，高度集中於特定區段或個案，若近期登錄的案件，以高價案或高價區段居多，就會大幅拉高平均行情。

以漲幅居次的龍井為例，去年登錄的物件，大多數位在相對平價的國道三號以西，而今年揭露的交易，則以中科附近的東海藝術街商圈為大宗，且逾三分之一集中於要價 3、4 字頭的高價個案「國聚之璟」，所以民眾查詢時，建議多加留意物件的分布情況以正確判讀房市資訊。