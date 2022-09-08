綠色和平全球車企環保減碳排名 日本三大車廠敬陪末座

環保團體綠色和平 (Greenpeace) 周四 (8 日) 發布 2022 年全球車企環保減碳排名，在全球十家主要汽車廠商當中，美國通用汽車公司 (GM-US) 的成績最佳，而日本豐田、本田、日產三家車廠則是敬陪末座。

綠色和平是基於公開資訊，針對 2021 年的電動車等零碳排 (Zero-Emission Vehicle，ZEV) 車輛的銷量占比、內燃機 (Internal Combustion Engine，ICE) 淘汰計畫的有無、供應鏈脫碳、鋼鐵脫碳等項目進行評估，經過量化評分之後得到這次排名結果。

第一名的美國通用汽車，在滿分 100 分當中，得到 38.5 分。該公司的零碳排車輛賣出逾 50 萬台，占該公司總銷量 8.18%，在十家公司當中表現最優；另外第二名的德國賓士以及第三名的德國福斯，也分別在該項目獲得 37 分和 33.3 分。

反觀日本三大車廠，在同項目的表現敬陪末座，成績分別為第八名的日產 13.4 分，第九名的本田 12.8 分，第十名的豐田 10 分；當中日產和本田的排行較去年後退三個名次，而豐田更連續兩年墊底。

豐田曾經在 2021 年底宣布，2030 年的全球電動車銷售台數要從過去目標的 200 萬台提高至 350 萬台，但是實際銷量仍然落後對手，其零碳排車輛的銷量占比只有 0.18%、成績吊車尾。此外，豐田也未擬定內燃機的退場計畫，供應鏈脫碳目標也被認為欠缺具體性，還有該公司在氣候變遷問題上進行否定性的遊說活動，都是遭到扣分的幾個主要原因。

針對這項調查結果，豐田公關負責人表示，該公司會盡量設法提前達成減碳目標，今後也會努力提供包括電動車在內的多種動力選項來讓全球用戶挑選。

本田方面則表示，他們為了達成 2050 年的碳中和目標，正穩扎穩打的努力當中。

日產則說他們不便對這項報告結果發表評論，但強調該公司在今後仍會推動電動化，朝著實現碳中和的方向努力邁進。